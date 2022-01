Korbach: Die Polizei-News

Gefundene Wurstwaren unterschlagen – Polizei bittet um Hinweise

Waldeck-Sachsenhausen (ots) – Mehrere Körbe mit Wurstwaren hat eine Mitarbeiterin einer Metzgerei in Sachsenhausen verloren. Ein bisher Unbekannter fand die Waren im Wert von etwa 600 Euro, gab sie aber nicht ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Fundunterschlagung und bittet um Hinweise.

Die Mitarbeiterin der Metzgerei war letzten Mittwoch (19. Januar) gegen 09.30 Uhr mit ihrem Auslieferungsfahrzeug in Sachsenhausen unterwegs. Sie hatte offensichtlich vergessen, eine Schiebtür zu schließen. Dadurch verlor sie im Bereich der Korbacher Straße zunächst unbemerkt drei Körbe mit insgesamt etwa 50 Wurstprodukten.

Als sie den Verlust kurze Zeit später feststellte, fuhr sie die Strecke zurück. In der Nähe einer Tankstelle konnte sie nur noch Reste der Wurst auffinden. Bei einer Nachfrage wurde ihr durch Zeugen mitgeteilt, dass ein Unbekannter die Wurstwaren und Transportkörbe gefunden habe. Dieser soll die “Fundsachen” in sein Auto geladen haben. Dabei habe er angekündigt, diese in einer Sachsenhäuser Metzgereifiliale abgeben zu wollen.

Da dies aber bis zum heutigen Dienstag (25. Januar) nicht geschah, erstattete die Metzgerei Anzeige bei der Polizeistation Korbach.

Der “Finder” wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:

Etwa 25 bis 35 Jahre alt, normale Statur, kurze, dunkle Haare, Bartträger.

Der Unbekannte fuhr einen dunklen Kombi mit KB-Kennzeichen und wahrscheinlich den Buchstaben “RK” (also KB-RK).

Die Polizeistation Korbach bittet um Hinweise unter der Tel. 05631-9710.

Einbruch in Gastwirtschaft

Bad Arolsen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Bad Arolser Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und konnten so in die Gasträume gelangen. Dort entwendeten sie etwa 200 Euro Bargeld und konnten unerkannt flüchten. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen