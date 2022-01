Kallstadt – Die Veranstaltung „Tag der offenen Weinkeller“ in Kallstadt, angekündigt für 02. und 03. April 2022, wurde vom Veranstalter abgesagt.

Die Vorstandschaft hat entschieden, dass es in der aktuell unübersichtlichen Pandemie-Rechtslage zu heikel sei, in eine heiße Planungsphase einzusteigen. Die Entscheidung wurde auch vor dem Hintergrund getroffen, dass die Aussichten auf eine tatsächliche Durchführung der Veranstaltung in diesen Zeiten gering scheinen.