Neustadt: Kulturabteilung sagt Februarprogramm 2022 ab

Neustadt an der Weinstraße – Die Kulturabteilung der Stadtverwaltung Neustadt informiert über Veränderungen im Veranstaltungsprogramm der Saison 2021/2022.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation und des hierdurch zusätzlich zurückhaltenden Kartenvorverkaufs sagt die Kulturabteilung ihr Veranstaltungsprogramm für Februar ab.

Davon betroffen sind die beiden Ballettabende im Rahmen der Kurpfalz-Konzerte der Musikhochschule Mannheim am 2. und 3. Februar, das Treppenhaus-konzert am 5. Februar mit dem Gitarristen Wesley G. und der Sängerin Ty le Blanc in der Tanzmanufaktur sowie das Schauspiel „Amadeus“ am 16. Februar im Saalbau.

Erworbene Karten für die genannte Veranstaltung können ausschließlich online bei Ticket-Regional.de und allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt) zurückgegeben werden.

Damit sie nicht komplett auf das jährliche Highlight der Musikhochschule Mannheim verzichten müssen, wird aktuell noch nach Ersatzterminen für die zwei Ballettabende gesucht. Sobald der Termin benannt ist, wird dieser auf der Homepage unter www.neustadt.eu und über die Medien kommuniziert. Erworbene Karten für die Termine im Februar sind aus organisatorischen Gründen dann allerdings nicht mehr gültig.

Weil die Kollegen weiterhin das Gesundheitsamt unterstützen, bleibt die Kulturabteilung der Stadt bis auf weiteres geschlossen.

Karten für alle Aufführungen im März, April und Mai sind online unter www.ticket-regional.de und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt) erhältlich.​

Für alle Aufführungen bietet die Kulturabteilung Neustadt eine „Corona-Ausfall-Absicherung“: sollte eine Veranstaltung abgesagt werden, werden erworbene Karten problemlos zurückerstattet!

Die aktuell gültigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sind unter neustadt.eu/Karten-Informationen einzusehen. Kurzfristige Programm- und Besetzungsänderungen bleiben vorbehalten.

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung gerne unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung

Geplante Veranstaltungen:

KONZERTE​

Di,​ 15.03.22, ​20 Uhr: ​Ensemble Risonanze Erranti

​​​Werke u.a. von A. Vivaldi, W. Rihm & C. Debussy So,​ 24.04.22, ​17 Uhr: ​Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz

​​​Dirigent: Markus Huber Do,​ 12.05.22, ​20 Uhr: ​Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

​​​Dirigent: Alexander Prior | Klavier: Maria Dolores Gaitán

THEATER​

Do, 03.03.22​, 20 Uhr: ​Mein Blind Date mit dem Leben

​​​Präsentiert vom a.gon Theater München Di, ​22.03.22, ​20 Uhr: ​Die verlorene Ehre der Katharina Blum

​​​Aufführung des Pfalztheaters Kaiserslautern Do, 28.04.22​, 20 Uhr: ​Der zerbrochene Krug

​​​​Aufführung der Theaterkompagnie Stuttgart Di, ​24.05.22, ​20 Uhr: ​Bürckel!

​​​​Eine Inszenierung des Pfalztheaters Kaiserslautern

KURPFALZ-KONZERTE

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Di, 05.04.22, ​18 Uhr: ​Sinfonieorchester

Di, 17.05.22​, 18 Uhr: ​Mannheimer Blech

TREPPENHAUSKONZERTE

Live-Konzert in der Tanzmanufaktur Neustadt