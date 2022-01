Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Bereits am Mittwoch, 19.01.2022, kam es gegen 13:00 Uhr in der Chemnitzer Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei fuhr ein 48-jähriger mit seinem Renault in Richtung Wellsring, als in Höhe einer Bushaltestelle ein entgegenkommendes Fahrzeug an einer Reihe geparkter Fahrzeuge vorbeifuhr, ohne den Renaultfahrer passieren zu lassen. Es kam zur Kollision der beiden Außenspiegel, wodurch das Spiegelgehäuse des Renaults beschädigt wurde. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt Fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Pkw unter Drogeneinfluss geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.01.2022, gegen 23:00 Uhr, wurde ein 23-jähriger Opel-Fahrer in der Bruchstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Sausenheim: Roller unter Alkohol- und Drogeneinwirkung ohne Versicherungsschutz und Fahrerlaubnis geführt.

Sausenheim (ots) – Am Samstag, 22.01.2022 gegen 01:25 Uhr wurde ein 24-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim in der Leininger Straße in Sausenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst stellten die Beamten fest, dass an dem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht war. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten zudem Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert 0,94 Promille. Darüber hinaus waren drogentypische Auffallerscheinungen beim Fahrer feststellbar. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurden noch diverse Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrererlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):