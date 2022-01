Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Alkoholisiert auf dem Heimweg

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 22.01.2022 um 01:45 Uhr, wurde ein 46-jähriger Mann aus Lambrecht mit seinem Fahrzeug in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. durch Beamte der Polizei Neustadt einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Mann starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Lambrechter musste daraufhin sein Fahrzeug stehen lassen und in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Dessen Fahrzeugschlüssel wurden seiner Ehefrau übergeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 46-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):