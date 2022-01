Heidelberg-Süd: Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht

Heidelberg-Süd (ots) – Bereits am 07.12.2021 vollstreckten Beamtinnen und Beamte

des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen Haftbefehl gegen einen 48-jährigen Mann

in den Kleingartenanlagen im Schrebergartenweg. In diesem Zusammenhang stellten

die Polizistinnen und Polizisten insgesamt fünf Fahrräder fest, welche zunächst

nicht zugeordnet werden konnten. Nach weiteren Ermittlungen, gelang es den

Beamtinnen und Beamten drei Fahrräder vergangenen Diebstahlsdelikten zuzuordnen.

Die Eigentümer der übrigen beiden Räder (ein Mountainbike und ein Pedelec) sind

noch unbekannt. Personen, welche ihr Fahrrad auf den beigefügten Bildern

erkennen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd telefonisch

in Verbindung zu setzen (Tel.: 06221/3418-0). Eine Herausgabe kann nur unter

Vorlage eines Eigentumnachweises erfolgen.

Heidelberg-Kirchheim: Unbekannte Täter entwenden Katalysator

Heidelberg (ots) – Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr,

entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator eines VWs, der auf dem

Firmengelände einer KFZ-Werkstatt in der Pleikartsförster Straße abgestellt war.

Die Diebe hoben das Auto an und konnten so den Katalysator unter dem Auto

abtrennen.

Im Zeitraum vom 10.01.2022 bis 13.01.2022 wurden auch in Hockenheim in der

Kollmerstraße und der Siedlung sowie in Walldorf in der Heinrich-Lanz-Straße

drei weitere Katalysatoren und eine Lambdasonde von zwei VWs und einem Mercedes

entwendet.

Ob die vier Taten in Verbindung miteinander stehen ist Gegenstand der

Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei

den örtlich zuständigen Polizeidienststellen zu melden.