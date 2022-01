Heilbronn: Falsche Polizeibeamte erbeuten 130.000 Euro – Geldübergabe in Mannheim – Zeugen gesucht!

Heilbronn (ots) – Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn

und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.01.2022

Eine Frau wurde am 11. Januar 2022 um 130.000 Euro ihres Ersparten betrogen.

Die Betroffene erhielt vormittags gegen 11 Uhr von einer unterdrückten

Telefonnummer einen Anruf. Es meldete sich eine weinende Frau, die angab, die

Tochter der Angerufenen zu sein. Sie habe einen Unfall gehabt, bei welchem ein

Mädchen zu Tode gekommen sei.

Anschließend führte eine andere Frau, die vorgab, Polizeibeamtin zu sein, das

weitere Telefonat. Diese teilte der Angerufenen mit, dass sie zur Freilassung

ihrer Tochter einen Geldbetrag von 130.000 Euro zahlen müsse. Während des

Telefonats gelang es den Tätern durch gezielte, unauffällige Fragen, persönliche

Informationen der Angerufenen sowie den Namen und den Wohnort von deren Tochter

in Erfahrung zu bringen. Nach einem weiteren Telefonat mit einem männlichen

Anrufer, der vorgab, Staatsanwalt zu sein, fuhr die unter Druck gesetzte

Angerufene zunächst nach Heilbronn und übergab zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr

in der Luisenstraße in Heilbronn anweisungsgemäß einem etwa 1,70 Meter großen,

untersetzten Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren mit dunklen Augen, dunklen

kurzen Haaren, leichtem Schnurrbart, schlammfarbener Windjacke und Umhängetasche

einen Geldbetrag von 50.000 Euro in einer orangenen Tasche mit weißen Punkten

In der Folge fuhr die Frau zunächst zur Abhebung weiteren Bargeldes zur Bank und

sodann gemäß den weiteren telefonischen Anweisungen ihrer Gesprächspartner nach

Mannheim. Dort traf sie zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr in der Augustaanlage auf

eine untersetzte, etwa 1,60 Meter große Frau, die eine dunkle Perücke mit hellen

Strähnen trug. Diese trat an den Pkw der Betrogenen heran und hielt dieser eine

Louis-Vuitton-Tasche des Modells „Galliera“ mit Monogram-Muster hin, in die die

Geschädigte anweisungsgemäß einen weiteren Bargeldbetrag in Höhe von 80.000 Euro

hineinlegte.

Erst nach der Rückfahrt und Gesprächen mit Angehörigen erkannte die Geschädigte,

dass sie Opfer eines Betruges geworden war, und meldete diesen der Polizei.

Zeugen, die am 11. Januar 2022 zwischen 12.45 und 13.30 Uhr in Heilbronn in der

Luisenstraße den von der Geschädigten beschriebenen Abholer oder zwischen 16 Uhr

und 17.30 Uhr in Mannheim in der Augustaanlage die von dieser beschriebene

Abholerin wahrgenommen, sonstige verdächtige Personen und Fahrzeuge bemerkt oder

ähnliche Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

07131 104-4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Um sich vor der Betrugsmasche „falscher Polizeibeamten“ zu schützen, raten die

Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsidium Heilbronn:

Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Sprechen Sie mit Unbekannten nie über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse.

finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Verständigen Sie, wenn Sie sich unsicher sind oder bei

verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110

rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Serie von Farbschmierereien aufgeklärt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit Mitte Dezember 2021 ermittelt das

Polizeirevier Neckargemünd wegen mehrerer Fälle des unberechtigten Anbringens

von Graffiti-Schmierereien.

Die Serie begann im Herbst 2021 an der Bockfelsenhütte, wo zwei Sprayer im

Kindesalter durch einen aufmerksamen Bürger bis zum Eintreffen der Beamten des

Polizeireviers Neckargemünd festgehalten werden konnten.

Unabhängig davon war später ein Schwerpunkt im Bereich des Schulzentrums

Neckargemünd und der Grundschule in Dilsberg festzustellen. Alleine dort waren

im Laufe weniger Tage zehn neue Graffitis angebracht worden. Neben den Graffitis

waren in diesem Bereich unzählige weitere Farbschmierereien erkennbar und

sorgten für großen Unmut der Anwohner.

Durch umfangreiche und intensive Nachforschungen gelang es den Ermittlern des

Polizeireviers Neckargemünd zwischenzeitlich, einen 14-jährigen Jugendlichen als

Haupttäter der Farbschmierereien an den beiden Schulen zu identifizieren. Im

Zuge der weiteren Ermittlungen wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die

Wohnräume des 14-Jährigen in der elterlichen Wohnung erwirkt. Bei der

Durchsuchung konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden, das auch

Rückschlüsse auf weitere Mittäter ermöglicht.

Weitere Ermittlungen insbesondere im Hinblick auf mögliche Mittäter und

„Trittbrettfahrer“ dauern noch an.

Dem 14-Jährigen war offenbar nicht geläufig, dass er in diesen Fällen eine

Sachbeschädigung beging und es sich nicht um „street art“ handelt, wie er durch

einige sogenannte „Tags“ andeutete. Er hat mit strafrechtlichen und insbesondere

auch zivilrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Alleine die erheblichen

„Beseitigungskosten“ belaufen sich auf mehrere tausend Euro.

Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Trunkenheitsfahrt mit 1,5 Promille

Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der Fahrer eines PKW Mazda wurde am

Donnerstag, gegen 20:30 Uhr auf der Meckesheimer Straße zum Zwecke einer

allgemeinen Verkehrskontrolle von einer Polizeistreife des Polizeireviers

Sinsheim angehalten. Die beiden Polizeibeamten stellten in der Atemluft des

29-jährigen Fahrers Alkoholgeruch fest und führten einen Alkoholtest durch.

Dieser ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Im Gespräch gestand der Fahrer

ein, dass er seinen Führerschein bereits vor ca. zwei Jahren wegen Trunkenheit

abgeben musste. Auch nun wurde der Führerschein beschlagnahmt und der Autofahrer

muss wohl wieder damit rechnen, dass die Staatsanwaltschaft seinen Führerschein

für eine längere Zeit einbehält.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an PKW, Zeugenaufruf

Eppelheim (ots) – Am vergangenen Mittwoch stellte eine 44-jährige Geschädigte an

ihrem geparkten VW Golf fest, dass er rund um an unterschiedlichen Stellen

zerkratzt war. Sie hatte ihr Auto sechs Wochen zuvor in der Stresemannstraße

geparkt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221. 3418-0 in Verbindung zu

setzen

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt löst Küchenbrand aus

Leimen (ots) – Am Donnerstag gegen 21 Uhr löste ein technischer Defekt an einer

Geschirrspülmaschine einen Küchenbrand im zweiten Geschoss eines

Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Haug-Straße aus. Die anwesenden Bewohner

versuchten fast 20 Minuten vergeblich das Feuer zu bekämpfen, bis sie die

Einsatzkräfte verständigten. Mit 30 Mann und sechs Fahrzeugen der freiwilligen

Feuerwehren Leimen und St. Ilgen gelang es schließlich, den Brand zu löschen.

Die drei Bewohner mussten mit Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens

ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen in Gegenverkehr geraten und verunfallt

Schriesheim (ots) – Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr geriet eine 61-jährige

Mercedes-Fahrerin beim Rechtsabbiegen von der Talstraße auf die B3 in den

Gegenverkehr und kollidierte mit einer entgegenkommenden 56-jährigen

Ford-Fahrerin. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist nicht bekannt. Durch

den Zusammenstoß verletzte sich die 61-Jährige leicht. An den Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Güterzug überfährt Baustellenschild – Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Schwetzingen (ots) – Donnerstagnacht (13. Januar) hat ein Güterzug auf Höhe

Schwetzingen ein im Gleis liegendes Baustellenschild überfahren. Dadurch kam es

zu Beschädigungen am Zug und im Gleisbereich sowie zu Zugverspätungen.

Zwischen 23:15 und 23:43 Uhr hat bislang unbekannte Täterschaft auf Höhe

Schwetzingen ein Baustellenschild in den Gleisbereich gelegt. Ein Güterzug, der

die Strecke gegen 23:40 Uhr befuhr, konnte ein Überfahren des Schildes nicht

mehr verhindern. Dadurch wurde der Zug sowie ein Bahnübergang beschädigt.

Der Treibfahrzeugführer leitete unmittelbar nach dem Überfahren eine

Schnellbremsung ein. Die Gleise waren bis 1:30 Uhr für den Zugverkehr gesperrt.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die

Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Zum momentanen Zeitpunkt liegen keine

Hinweise auf die Täterschaft vor.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder der Täterschaft geben kann, wird

gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Nummer: 0721 –

120160 oder über das Kontaktformular auf der Internetseite www.bundespolizei.de

zu melden. Weiterhin nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren im Bahnbereich

hin. Es ist kein Spaß Gegenstände in den Gleisbereich zu legen, um Unfälle oder

Ähnliches zu provozieren. Dies stellt immer eine Straftat dar.

Triebfahrzeugführer haben oftmals – besonders bei schlechten Sichtverhältnissen – keine Chance, die Gegenstände zu erkennen. Aufgrund der hohen

Geschwindigkeiten, ist es auch nicht möglich, einen Zug schnell zum Halten zu

bringen. Bei solchen Szenarien können sowohl hohe Sachschäden als auch ernste

oder gar tödliche Personenschäden entstehen.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 48-jähriger Mann beschädigt geparkte Autos – weitere Geschädigte gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 48-jähriger Mann beschädigte

am frühen Freitagmorgen im Ortsteil Edingen mehrere am Fahrbahnrand geparkte

Autos. Kurz nach 2 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da eine unbekannte

Person schreiend durch die Hauptstraße laufen und gegen geparkte Autos treten

würde. Durch eine Polizeistreife konnte der Mann schließlich angetroffen werden.

Gegenüber den Beamten äußerte, dass er sauer sein, da ein von ihm gerufenes Taxi

ihn nicht transportieren wollte und er darüber erzürnt sei. Seine Wut ließ er

daraufhin an den geparkten Autos aus.

Bei einer ersten Überprüfung konnten ein VW und ein Seat festgestellt werden,

die frische Beschädigungen aufwiesen.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen den 48-jährigen Mann dauern an.

Weitere Geschädigte, die Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt haben,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

BAB5/BAB6, St. Leon-Rot: Rücksichtsloser Mercedes-Fahrer gefährdet womöglich andere Autofahrer – Zeugen und Geschädigte gesucht!

BAB5/BAB6, St. Leon-Rot (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr fuhr ein

bisher unbekannter Mann in einem Mercedes auf der A5 in Richtung Heidelberg und

wechselte dort mehrmals unter hohen Geschwindigkeiten die Fahrstreifen, um mit

seinem Fahrzeug schneller voranzukommen. Dabei überholte der Mercedes-Fahrer

auch mehrere PKWs und LKWs über den Standstreifen. Am Autobahnkreuz Walldorf

fuhr der Mercedes auf die A6 in Richtung Heilbronn. Hierbei musste ein LKW mit

litauischem Kennzeichen stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Bevor

eine Streife der Autobahnpolizei das Fahrzeug kontrollieren konnte, flüchtete

der Mercedes auf der A6 in Richtung Heilbronn. Umgehend eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ergebnislos. Der Fahrer trug eine Mütze

und wird weiter wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre, Vollbart, kräftige Statur,

sehr kurzes Haar und Tätowierung am Hals. Im schwarzen Mercedes war außerdem ein

weiterer junger Mann auf der Beifahrerseite. Personen, welche zur genannten Zeit

auf der BAB5 oder BAB6 von einem schwarzen Mercedes möglicherweise gefährdet

wurden oder Hinweise zum Fahrzeug, der Fluchtrichtung oder den Insassen geben

können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Walldorf unter

06227/35826-0 telefonisch zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Sprengung eines Geldautomaten; Gesamtschaden ca. 150.000.- Euro; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Freitagmorgen, kurz nach 4 Uhr,

sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Straße Walzrute

auf. Der Geldautomat und die Umbauung wurden dabei komplett zerstört.

Nach den bisherigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von ca. 150.000.-

Euro. Davon entfielen rund 60.000.- auf den Diebstahlsschaden.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit rund 50 Streifenwagenbesatzungen unter

Einbindung der Zuständigkeitsbereiche der Polizeipräsidien Karlsruhe, Heilbronn,

Pforzheim, Heilbronn, sowie Ludwigshafen und Darmstadt verlief bislang ohne

Ergebnis.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ergaben,

flüchteten die Täter mit einem schwarzen, hochmotorisierten Fahrzeug einer

Premiumklasse mit Heidelberger Kennzeichen (HD-???).

Die Fluchtrichtung der vermutlich dreiköpfigen Bande ist unklar. Aufgrund der

Infrastruktur rund um den Tatort kommen die Bahnhofstraße und die Wieslocher

Straße sowie im weiteren Verlauf die L 723 und sowohl die A 5 als auch die A 6

in Betracht.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte die

Spurensicherung am Tatort durch. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts

Stuttgart sind in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren

eingebunden.

Um die Fahnder entscheidende Schritte voranzubringen, werden Zeugen gebeten,

sich zu melden. Wichtig sind hierbei alle Hinweisgeber, die nicht nur

unmittelbar vor oder nach der Tat, sondern auch schon in den Tagen zuvor,

verdächtige Wahrnehmungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht haben, diesen

Wahrnehmungen bislang jedoch keine besondere Bedeutung schenkten.

Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444, dem Polizeirevier Wiesloch; Tel.: 06222/5709-0 oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.