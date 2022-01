Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.01.2022 gegen 11:00 Uhr konnte am Bahnhof in Bad Dürkheim bei einer Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Personenkontrolle konnte eine selbstgebaute Pfeife mit einer Konsumeinheit Tabak-Marihuana-Gemisch in der Jackentasche und ein verbotenes Einhandmesser in der Hosentasche aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 37-Jährigen, der keine Angaben machen wollte, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Weisenheim am Sand: Brand von Heuhaufen

Weisenheim am Sand (ots) – Am 09.01.2022 gegen 09:30 Uhr wurde ein Brand, auf einem Feld in Weisenheim am Sand neben der L454, gemeldet. Vor Ort konnte ein ausgebrannter kleiner Heuhaufen und ein weiterer glühender Heuhaufen festgestellt werden. Der noch glühende Heuhaufen wurde durch die Feuerwehr kontrolliert abbrennen gelassen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass bislang unbekannte Täter die beiden Heuhaufen angezündet hatten. Der geschädigte Eigentümer konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Brand von zwei Mülltonnen

Weisenheim am Sand (ots) – Am 07.01.2022 gegen 15:00 Uhr wurde der Brand von zwei Mülltonnen in der Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand gemeldet. Die brennenden Mülltonnen wurden durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Ein Zeuge konnte eine junge männliche Person beobachten die die Mülltonnen augenscheinlich in Brand gesetzt hatte und vom Tatort schnell in Richtung Fußballplatz / Ostring weggerannt war. Die Person war zwischen 13 und 16 Jahre, trug einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen, einen Rucksack mit blauen Streifen und weiße Sportschuhe. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte die Person nicht mehr festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Unfall; 5.000 Euro Schaden

Haßloch (ots) – Die Vorfahrt missachtet und einen Schaden von 5.000 Euro verursacht, hat am Sonntagnachmittag (9. Jan., 16:30 Uhr) die Fahrerin eines Opels. Die 73-Jährige wollte vom Neumühlenweg nach links die die Lindenstraße einbiegen und übersah dabei einen BMW, der in Richtung Rennbahnstraße unterwegs war. Alle Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Lambrecht: Zigarettenautomat ausgegraben und gestohlen

Lambrecht (ots) – In der Nacht vom 08.01.2021 bis 09.01.2021 wurde ein Zigarettenautomat in der Wiesenstraße in Lambrecht gestohlen. Er wurde vor dem Sportheim mit Halterung ausgegraben und weggetragen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots) – Am Montag, 10.01.2022 gegen 20:00 Uhr wurde ein 59-jähriger Grünstadter mit seinem Peugeot in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein darauffolgender Test ergab 1,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eröffnet.

Grünstadt: Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Grünstadt (ots) – Am Montag, 10.01.2022 gegen 22:50 Uhr wurde eine 31-jährige Fahrerin eines VW in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt, ihr Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Grünstadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 11.01.2022, gegen 00:45 Uhr wurde der Fahrer eines Opel Astra in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige zwar seit mehreren Jahren seinen ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik begründet, seine türkische Fahrerlaubnis bislang jedoch nicht umschreiben ließ. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

