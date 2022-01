48-Jähriger bedroht Passanten mit Messer

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 10.01.2022 gegen 19:15 Uhr, wurde der Polizei ein Mann im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Knollstraße gemeldet, der Passanten mit einem Messer bedrohen würde. Als die Polizeibeamten eintrafen, waren der Täter und die betroffenen Passanten nicht mehr vor Ort. Allerdings ging zu dieser Zeit bei der Polizei ein Notruf ein, dass der Täter mit dem Messer in der Hand jetzt an einer Haltestelle am Wittelsbachplatz sitzen würde.

Vor Ort trafen die Polizeibeamten den 48-Jährigen laut schreiend an. Als sie ihn aufforderten, das Messer fallen zu lassen, kam er dieser Aufforderung nach. Daraufhin durchsuchten die Beamten seinen Rucksack, in dem sie ein weiteres Küchenmesser fanden. Währenddessen kam ein 20-Jähriger hinzu und gab an, dass er zuvor durch den

48-Jährigen mit einem Messer auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Knollstraße bedroht und angeschrien worden sei. Zudem erklärte er, dass eine weitere Frau bedroht worden sei.

Der 48-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,52 Promille. Da er sich durchgehend verbal aggressiv verhielt, wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Die Polizei bittet die Frau, die auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes bedroht worden war, sowie andere Personen, die von dem 48-Jährigen eventuell bedroht worden waren, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Bank angezündet

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 11.01.2022 gegen 01:20 Uhr, wurde der Polizei am Michaelsberg ein Brand gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort kamen, stellten sie fest, dass unbekannte Täter eine Bank in Brand gesetzt hatten. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Ludwigshafen gelöscht.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

30-Jähriger Dieb auf frischer Tat erwischt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 10.01.2022, gegen 19:45 Uhr, beobachteten Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, wie ein 30-Jähriger versuchte, einen

E-Roller zu stehlen, der auf dem Platz der Deutschen Einheit abgestellt und angeschlossen war.

Nachdem die Kriminalbeamten den 30-Jährigen ansprachen und ihn dadurch an der weiteren Ausführung der Tat hinderten, stellten sie fest, dass auf einer Steinmauer eine schwarze Jogginghose lag, die der 30-Jährige dort vor der Tatausführung abgelegt hatte. An der Jogginghose hing noch die Diebstahlsicherung des Geschäftes.

Es ist davon auszugehen, dass er die Hose kurz zuvor aus einem Geschäft gestohlen hatte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Der 30-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Brunnen mit Farbe beschmiert

Ludwigshafen (ots) – Vermutlich zwischen dem 09.01.2022 und dem 10.01.2022 verschmierten unbekannte Täter eine der Brunnenaußenwände eines Brunnens auf dem Berliner Platz mit grüner Farbe. Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

In Baustellencontainer und Rohbau eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 17.12.2021, gegen 12:30 Uhr und dem 10.01.2022, gegen 07:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Türen mehrerer Baustellencontainer auf einem Baustellengelände in der Ernst-Boehe-Straße auf. Sie stahlen zwei Regenjacken. Zudem brachen sie eine verschlossene Tür im Rohbau der dortigen Baustelle auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Rohbau nichts gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Schnellrestaurant

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 09.01.2022 auf den 10.01.2022 hebelten unbekannte Täter das Drive-In-Fenster eines Schnellrestaurants in der Straße “In der Mörschgewanne” auf. Sie stahlen aus dem Inneren der Filiale eine leere Geldschublade sowie die Kleinmünzen aus einer Spendenkasse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Unfallflucht in der Prälat-Caire-Straße

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 10.01.2022, in der Zeit von 07:05-16:40 Uhr beschädigte vermutlich beim Ausparken, ein bislang unbekannter Autofahrer den in der Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung BGU ordnungsgemäß geparkten schwarzen Mercedes Benz C 180 der Geschädigten. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Unfallflucht mit Transporter

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 10.01.22 wendete um 22 Uhr ein Transporter an der Kreuzung Erfurter Ring/Potsdamer Weg. Hierbei touchierte er einen, am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäßen geparkten, silberfarbenen VW Sharan an der linken hinteren Ecke am Stoßfänger. Der Transporter (mit ausländischen Kennzeichen) flüchtete. Zeugen beobachteten die Unfallflucht, waren aber bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Wir bitten die Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Schulkiosk aufgebrochen

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Montag 10.01.22 stellte um 06 Uhr der Hausmeister der Integrierten Gesamtschule fest, dass die Scheibe des Kiosks eingeschlagen wurde und Lebensmittel gestohlen wurden. Es erfolgte eine Spurensuche. Die Ermittlungen dauern an.

Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.