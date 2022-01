Beim Vorbeifahren touchiert – Polizei sucht Zeugen –

Dillenburg (ots) – Auf der Landstraße zwischen dem Erdaer Kreuz und Mudersbach stießen zwei aneinander vorbeifahrende Fahrzeug zusammen. Der Unfallfahrer machte sich anschließend aus dem Staub und ließ einen Schaden von rund 3.000 Euro zurück. Am Freitag vergangener Woche (07.01.2022), gegen 17.50 Uhr war eine 48-jährige Bischoffenerin mit ihrem Seat in Richtung Bischoffen unterwegs. Dort kam ihr ein Fahrzeug teilweise auf ihrem Fahrstreifen entgegen.

Beim Vorbeifahren touchierte dieser den schwarzen Ibiza auf der Fahrerseite und beschädigte den vorderen Kotflügel, die Fahrertür sowie den Außenspiegel. Die Bischoffenerin wartete an der Unfallstelle vergeblich auf die Rückkehr des Unfallfahrers. Angaben zu dessen Fahrzeug kann sie nicht machen. Die Polizei geht davon aus, dass auch an seinem Wagen ein erheblicher Schaden auf der Fahrerseite zurückblieb. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Lahnau-Waldgirmes: Baustellencontainer geknackt –

In den zurückliegenden sieben Tagen ließen Diebe aus einem Container Werkzeuge mitgehen. Im Zeitraum vom 03.01.2022 (Montag) bis zum 10.01.2022 (Montag) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem in der Straße “Im Bützen” aufgestellten Container. Ihnen fielen Werkzeuge im Wert von rund 3.000 Euro in die Hände. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen an der Baustelle sonst Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: In Rohbau der VHS eingedrungen –

Auf Beute aus dem Rohbau der neuen VHS hatten es Einbrecher in der Bahnhofstraße abgesehen. Die Täter schlugen eine Trockenbauwand ein und griffen sich aus dem dahinterliegenden Lager Kabelrollen sowie Bauleuchten. Der Wert der Beute kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen Sonntagmorgen (09.01.2022), gegen 09.00 Uhr und Montag (10.01.2022), gegen 15.00 Uhr auf der Baustelle in der Bahnhofstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Albshausen: BMW zerkratzt –

In der Nacht von Sonntag (09.01.2022) auf Montag (10.01.2022) vergriff sich in der Straße “Westend” ein Unbekannter an dem Lack eines schwarzen BMW. Der “M4” stand zwischen 00.00 Uhr und 15.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 9.

Mit einem spitzen Gegenstand trieb der Täter Kratzer in den Lack des BMW. Die Reparatur wird mindestens 3.000 Euro kosten.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen