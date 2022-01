Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Scheibe beschossen

Unbekannte haben am Montagnachmittag eine Eingangstür der Sporthalle in der Frauenwaldstraße in Nieder-Mörlen geschädigt. So stellte man an einer dortigen Glasscheibe mehrere Einrisse fest, welche offenbar durch den Beschuss mit einer Luftdruckpistole (“Soft-Air”) verursacht worden waren. Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte sich die Tat zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr ereignet haben.

Der entstandene Schaden befindet sich im unteren, dreistelligen Eurobereich. In diesem Zusammenhang ermittelt nun die Friedberger Polizei wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: geparkten Nissan beschädigt

Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem im Bereich Huizener Straße – Niddablick parkenden, grauen Nissan. Ohne sich um den zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagnachmittag, 14.15 Uhr am Fahrzeugheck entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Nun ermittelt die Polizei in Bad Vilbel wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

A5 bei Butzbach: Berauscht aufgefallen – Polizei beendet Drogenfahrt an Autobahnraststätte

Dass die Polizei nicht lediglich bei Tageslicht auf mittelhessischen Autobahnen unterwegs ist, um die Sicherheit des Straßenverkehrs zu gewährleisten, musste am frühen Dienstagmorgen auf der A5 bei Butzbach auch ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender Fahrzeugführer feststellen.

Durch unsichere Fahrweise war den Ordnungshütern gegen 1 Uhr ein VW Golf aufgefallen, der in Richtung Frankfurt unterwegs war. Daraufhin zogen sie den PKW für eine Verkehrskontrolle in Höhe der Rastanlage Wetterau West heraus. Der 26-jährige Autofahrer hatte eigenen Angaben zufolge bereits einige Tage zuvor Marihuana geraucht. Ein entsprechender Drogentest schlug entsprechend an. An dieser Stelle endete die Fahrt für den 26-Jährigen aus dem Kreis Offenbach. Der PKW blieb an Ort und Stelle stehen; der junge Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie aufgrund illegalen Betäubungsmittelbesitzes ein.

War das genannte Fahrzeug bereits zuvor anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Butzbach zu melden, Tel. 06033/70430.

Karben: Gemeinsame Kontrollen zur Gewährleistung des Infektionsschutzes

Gemeinsam überprüften Bad Vilbeler Polizei und Stadtpolizei Karben am Montagabend 10.01.2022 die Einhaltung der weiter bestehenden Infektionschutzvorgaben, insbesondere in Gaststätten und öffentlichen Betrieben in Karben.

Zwischen 21-24 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 10 Objekte sowie 43 Personen. Sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Coronavirus-Schutzverordnung, eine Strafanzeige wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse (gefälschter Impfpass) sowie eine weitere Strafanzeige wegen Drogenbesitzes.

Die Maßnahmen der Ordnungshüter wurden von einem Gros der Bevölkerung positiv aufgenommen. Vergleichbare Kontrollen werden auch weiterhin an verschiedenen Örtlichkeiten im Wetteraukreis stattfinden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen