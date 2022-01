Neustadt: Haltestellen „Karl-Peters-Straße“ und „Humboldtstraße“ können nicht angefahren werden

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund von Bautätigkeiten am Kanal können in der Zeit von Montag, 10. Januar 2022, bis voraussichtlich Donnerstag, 10. Februar 2022, die Haltestellen „Karl-Peters-Straße“ und „Humboldtstraße“ der Buslinie 515 nicht angefahren werden. Die Buslinie 515 endet in diesem Zeitraum am Leibniz Gymnasium.

Die Arbeiten erfolgen im Rahmen des Ausbaus der Humboldtstraße, mit dem bereits im vergangenen Jahr begonnen wurde. Im Ausbaubereich sind auf der gesamten Strecke sowohl Leitungsarbeiten am Kanalnetz, als auch an der Gas-/ Wasserversorgung erforderlich. Sie betreffen das Netz der Stadtwerke Neustadt GmbH, als auch das Kanalsystem des Eigenbetriebs Stadtentsorgung, beide müssen alters- und zustandsbedingt erneuert werden.

Der erste von insgesamt drei Bauabschnitten konnte bereits vor Weihnachten fertiggestellt werden, nun folgt der zweite Bauabschnitt.