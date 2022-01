Haßloch: Der Neujahrsempfang 2022 entfällt, Frühjahrsempfang als Alternative

Haßloch – Der Neujahrsempfang der Gemeindeverwaltung Haßloch zu Beginn eines jeden Jahres ist in den Vor-Corona-Jahren stets eine feste Konstante im Veranstaltungskalender gewesen. Dieses Jahr sollte der Empfang am 21. Januar 2022 stattfinden. „Unsere Überlegungen gingen in Richtung einer Freiluftveranstaltung mit Glühwein und Punsch sowie einem gestrafften Programmablauf“, so Bürgermeister Tobias Meyer. Doch vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation und den damit einhergehenden Regelungen für Veranstaltungen ist eine Durchführung nicht möglich. Aus diesem Grund wird man auch in 2022 auf den Neujahrsempfang verzichten.

„Diese Entscheidung kommt für die meisten sicherlich nicht überraschend, ist aber dennoch bedauerlich, da der Neujahrsempfang für viele Haßlocher eine gesellige Veranstaltung mit der Möglichkeit zum regen Austausch ist“, so Meyer weiter.

Daher möchte man sich nicht völlig von der Durchführung eines Neujahrsempfangs verabschieden, sondern lediglich den Termin in die wärmere Jahreszeit verlegen. Aus dem Neujahrsempfang soll ein Frühjahrsempfang werden, der dann als Open-Air-Veranstaltung erstmals auf dem Rathausplatz stattfinden wird. „Im Frühjahr hat sich die Corona-Lage hoffentlich wieder normalisiert. Gleichzeitig bietet die Durchführung als Freiluftveranstaltung die Chance, dem Konzept neue Impulse zu geben“, erläutert Meyer die Pläne.

Für den Frühjahrsempfang wurde der 01. April 2022 ins Auge gefasst. Dieser Termin ist nicht in Stein gemeißelt und kann sich angesichts der schwer einschätzbaren Corona-Lage ändern. „Doch unsere Überlegungen und Planungen arbeiten auf dieses Datum hin“, so Meyer abschließend. Über das finale Datum und den konkreten Programmablauf wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert.