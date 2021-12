Ludwigshafen (ots) – Ein 21-Jähriger verletzte am Montag 20.12.2021 vermutlich mit einem Messer, einen 23-Jährigen am Kopf. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt an einer Haltestelle in der Frankenthaler Straße gefunden und anschließend stationär in einem Krankenhaus behandelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Das Motiv ist bisher unklar.

Der 21-jährige Täter wurde im Anschluss festgenommen und am Dienstag 21.12.2021 dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Der 21-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.