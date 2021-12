Bad Vilbel-Innenstadt (ots) – Im Rahmen eines nicht angemeldeten Aufzuges zum Thema Corona am Montagabend 20.12.2021, kam es kurz vor 19 Uhr in der Frankfurter Straße zu Widerstandshandlungen der 45-jährigen Veranstalterin gegenüber den eingesetzten Polizisten. Nachdem später von Seiten der zuständigen Staatsanwaltschaft entschieden wurde, die 45-Jährige am Folgetag einem Haftrichter vorführen zu lassen, gab sie letztlich ihre Personalien preis, woraufhin man sie nach Hause entließ.

Aufgrund eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz war es notwendig, die Identität der aus Bad Vilbel stammenden Frau festzustellen. Da sich die 45-Jährige vehement weigerte, eine Mundnasenbedeckung zu tragen und ihre Personalien anzugeben, brachten die Ordnungshüter sie daher schließlich zur Polizeistation. Dazu war es nötig, die Frau, die die Schutzleute nicht begleiten wollte und sich mit Leibeskräften widersetzte, zum Streifenwagen zu tragen, wobei sie unter anderem gegen das Fahrzeug trat. Im Auto schlug und trat sie nach zwei Beamten. Diese blieben unverletzt. Durchsuchung sowie erkennungsdienstliche Behandlung folgten.

Im weiteren Verlauf wird sich die 45-Jährige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung, versuchter Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel sowie aufgrund des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz verantworten müssen.

Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Ingewahrsamnahme durch einen oder mehrere Passanten gefilmt worden.

_____________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen