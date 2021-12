Schwerer Verkehrsunfall zwischen LKW-Fahrer und Radfahrerin

Mainz-Mombach (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagmittag 16.12.2021 gegen 12:00 Uhr, eine 56-jährige Radfahrerin, als ihr Unterschenkel von einem Rad eines LKW überrollt wurde. Die Radfahrerin wartete zunächst bei Rotlicht an einer Ampel der Kreuzung Industriestraße/In der Dalheimer Wiese um geradeaus in die Straße “In der Dalheimer Wiese” zu fahren.

Neben ihr wartete der 36-jährige Fahrer des Betonmischers um in die gleiche Richtung zu fahren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhren beide nach dem Umschalten der Ampel auf “Grün” los und es kommt noch im Kreuzungsbereich zu einer Berührung zwischen den beiden. Diese Berührung führt zum Sturz der Radfahrerin.

Beim Sturz gerät ihr Fahrrad unter den LKW. Das linke Bein der 56-jährigen Mainzerin wird überrollt und dadurch erheblich verletzt. Sie wird durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pedelec der Radfahrerin entsteht vermutlich Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zu den Fahrwegen der Unfallbeteiligten vor dem Unfall machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Mainz 2 (Neustadtrevier) unter 06131 654210 oder per Mail PIMainz2.dgf@polizei.rlp.de

Mainz-Bingen

Sachbeschädigung am Weihnachtsbaum

Grolsheim (ots) – Ein Anwohner meldete 2 randalierende, offensichtlich betrunkene Männer. Diese würden die Lichter, Girlanden und Weihnachtskugeln des Weihnachtsbaumes abreißen. Der Mitteiler konnte die Täter beschreiben, so dass beide kurz vor dem Einsteigen in ein Taxi von der Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und kontrolliert werden konnten.

Beide Personen, die deutlich unter Alkoholeinwirkung standen, stritten ab, die Tat begangen zu haben. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt, dem sie nachkamen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Sachbeschädigung an Weidezäunen

Nackenheim (ots) – Seit Juni diesen Jahres kommt es vermehrt zu Sachbeschädigungen an Tiergehegen. Im Bereich des Angelweihers und des Eichelsbachtals werden die Weidezäune entweder beschädigt oder aus der Erde gerissen. Dies hat zur Folge, dass die Tiere die Gehege verlassen können.

Dies stellt u.U. eine erhöhte Gefahr für den Fahrzeugverkehr dar. Erst kürzlich hat sich ein Schaf in einem Zaun verfangen und ist verendet. Die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330, bittet um Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Beobachtungen.

Verkehrsunfallflucht

Nierstein (ots) – Am Mittwoch 15.12.21 gegen 09:15 Uhr, hatte die 61-jährige Niersteinerin ihr Fahrzeug im Bereich Bildstockstraße/Ernst-Ludwig-Straße im Bereich der dortigen Apotheke geparkt. Vermutlich streifte ein großer Lkw beim Rangieren im Kreuzungsbereich den Pkw und entfernte sich anschließend in Richtung Pestalozzistraße/B420.

Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330, entgegen.