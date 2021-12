Hund auf der Autobahn

A65/Höhe Kirrweiler (ots) Weil eine 56-jährige Autofahrerin Donnerstagmorgen 16.12.2021, 09.20 Uhr auf der A 65 Höhe Kirrweiler einen Bremsvorgang von vorausfahrenden Fahrzeugen nicht rechtzeitig wahrgenommen hatte, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro entstand. Angeblich überholte eine 51-jährige Autofahrerin einen LKW, als sie plötzlich wegen eines freilaufenden Hundes auf der Autobahn einen Bremsvorgang einleitete.

Die Nachfolgende reagierte zu spät und krachte dabei in den LKW und in den PKW der 51-Jährigen. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Infolge der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der freilaufende Hund entkam unverletzt. Hinweise zu dem Hundehalter nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Vandalismus auf Kindergartengelände fortgesetzt

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht auf Freitag 17.12.21 wurde im Außenbereich eines Kindergartens in der Weinstraße erneut ein Sachschaden von 1.500 Euro angerichtet. Bereits in der Nacht zum 16.12.21 und im September 2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Außengelände der Kindertagesstätte und richteten einen erheblichen Sachschaden an.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Dunkelblauer Kombi älteres Modell gesucht

Gossersweiler-Stein (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am 15.12.2021, zwischen 19:00 Uhr und 24 Uhr auf einem Parkplatz Am Kaiserbach 44, beim Ausparken einen geparkten weißen PKW Audi A3. Der Unfallverursacher setzte nach dem Anstoß seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu einem dunkelblauen Kombi älteres Modell machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.