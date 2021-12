Unfall auf der L628 – Zeugen gesucht

St. Leon-Rot (ots) – Am frühen Dienstagabend 14.12.2021 kurz vor 18 Uhr kam es auf der L628 zu einem Auffahrunfall an der Einmündung zu einem Feldweg kurz vor dem Anglersee. Eine 34-jährige BMW-Fahrerin, welche aus Richtung der L546 kam, verlangsamte kurz vor dem Feldweg ihre Fahrt, um in diesen einzubiegen. Der nachfolgende 60-jährige Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf.

Durch den Unfall wurden beide Beteiligten leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei 8.000 Euro. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch telefonisch (06222/5709-0) zu kontaktieren.

Brand eines Einfamilienhauses

Leimen/St. Ilgen (ots) – Am späten Mittwochnachmittag 15.12.2021 kurz nach 17:00 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße in Leimen/St. Ilgen gemeldet. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte war starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Der Brand, welcher im Erdgeschoss des Hauses ausbrach, war rasch unter Kontrolle gebracht.

Durch die Rauchentwicklung wurde eineBewohnerin des Anwesens verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur weiteren Behandlung in eine Heidelberger Klinik verbracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache, sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Wiesloch hat vor Ort die Sachbearbeitung übernommen.

Unfall auf Parkplatz verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Am Dienstagabend 14.12.2021 zwischen 20-21:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen PKW in der Straße Walzrute. Der Volvo war auf dem dortigen Schulparkplatz abgestellt. Der unbekannte Unfallverursacher verursachte am Volvo beim Rangieren einen Streifschaden am Kotflügel.

Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesloch telefonisch (06222/5709-0) zu melden.

Telefonbetrug durch falsche Gerichtsvollzieher – Warnhinweis

Leimen (ots) – Am Dienstag 14.12.2021 zwischen 12-13 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter im Bereich Leimen durch betrügerische Anrufe Kontonummern in Erfahrung zu bringen. In bisher drei bekannten Fällen meldete sich ein männlicher Täter und gab sich als Gerichtsvollzieher aus. Nach Angabe des Täters wären offene Rechnungen fällig, weshalb das Konto der angerufenen Personen nun gesperrt werden müsse.

Die Herausgabe der Kontonummer stützte der vermeintliche Gerichtsvollzieher auf einer angeblichen Rechtsgrundlage des europäischen Datenschutzes. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen versuchten Betrugs aufgenommen.

Im Zusammenhang mit betrügerischen Anrufen rät die Polizei zu folgenden Verhaltensweisen:

Geben Sie am Telefon auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Weitere Hinweise zu Betrugsmaschen finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Dreiste Diebe bestehlen Seniorin

Brühl (ots) – Am Dienstagnachmittag 14.12.2021 wurde eine 88-Jährige aus Brühl Opfer einer dreisten Masche. Die Seniorin war gegen 16:20 Uhr gerade dabei, ihre Einkäufe aus dem Auto zu laden, als sie von einem Mann angesprochen wurde, der ihr anbot, die Einkäufe für sie zu tragen. An der Haustür des Anwesens der Dame in der Schubertstraße sei dann ein zweiter Mann hinzugekommen.

Nachdem die Seniorin die Haustür aufgeschlossen hatte, ging sie mit dem “Träger” der Einkaufstaschen in die Küche, wo sie von diesem in ein Gespräch verwickelt wurde. Der zweite Mann soll währenddessen das Schlafzimmer durchsucht und hieraus mehrere Schmuckstücke entwendet haben. Der Wert der entwendeten Gegenstände ist derzeit nicht bekannt.

Der Träger der Einkäufe wird wie folgt beschrieben:

170 cm groß, südeuropäischer Phänotyp, sehr dicker Bauch, kurze, dunkle Haare und mit einem hellen, braunen oder beigen Pullover bekleidet. Der Mann sprach fließend deutsch.

Der hinzugekommene Mann soll ebenfalls von südeuropäischem Phänotyp gewesen sein und schlanker Figur.

Der Polizeiposten Brühl ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die die beiden Männer gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 06202 71282 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Fremden unbeobachtet in die eigene Wohnung/das Haus zu lassen.

Verkehrsunfall auf L628 zwischen St.Leon-Rot und AS B3

St. Leon-Rot (ots) – Entgegen ersten Befürchtungen erlitten beide Fahrzeugführer nur leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Zu dem Unfall kam es, weil ein Transporter-Fahrer einen vor ihm abbiegenden Pkw übersehen hatte und auf den BMW aufgefahren war.

Nach dem Abschleppvorgang konnte die Straßensperrung der Landesstraße kurz nach 19.00 Uhr wieder aufgehoben werden. mm