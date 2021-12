Kollision im Kreuzungsbereich – Zwei leicht Verletzte

Heidelberg-Süd (ots) – Am Dienstagmorgen 14.12.2021 gegen 07 Uhr bog eine 20-jährige Frau mit ihrem Audi vom Diebsweg in den Baumschulenweg ab. Dabei übersah die Audi-Fahrerin einen ihr entgegenkommenden 52-jährigen Ford-Fahrer, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Die 20-jährige Frau und ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Ford-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 15.000 Euro.

Unfall zwischen Radfahrerinnen – Unfallverursacherin geflüchtet – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Montag 13.12.2021 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Ziegelhäuser Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr in Richtung Ziegelhausen als ihr ungefähr auf Höhe der Scheffelstraße eine andere Radfahrerin entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 45-Jährige stark bremsen.

Dadurch verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte zu Boden. Die Unfallgegnerin, welche ein Mountainbike fuhr, verweigerte die Herausgabe ihrer Personalien und flüchtete schließlich von der Unfallstelle.

Sie wird wie folgt beschrieben:

25 Jahre, zierlich, schmales Gesicht, rote Kopfhörer, beige Jacke mit Fell, trug einen Rucksack.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Mountainbike-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Einbruch in Gartenhütte – Werkzeug entwendet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim: (ots) – Im Zeitraum von Montag 13.12.2021 um 16:00 Uhr bis Dienstag 14.12.2021 um 9:45 Uhr gelangten ein oder mehrere Unbekannte unberechtigt auf ein nicht umfriedetes Gartengrundstück im Gewann Saubad und drangen dort in die Gartenhütte ein. Sie durchwühlten die Hütte und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise zu dem oder den Einbrechern und/oder dem Tathergang geben kann, meldet sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0.

Unbekannte brechen in Wohnung ein und entwenden hochwertige Uhren – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Südstadt: (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen am Dienstag 14.12.2021, in der Zeit zwischen 06:45-19:30 Uhr, in eine Penthouse-Wohnung im dritten Obergeschoß eines Mehrfamilienwohnhauses in der Rohrbacher Straße ein und entwendeten 2 hochwertige Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro.

Vermutlich kletterten die Unbekannten über die darunter befindlichen Balkone bis ins dritte Obergeschoß und gelangten dort in die Wohnung, indem sie an Rahmen und Glasfüllung der Balkontür hebelten, so dass ein Spannungsbruch der Scheibe entstand.

Die Fachdienststelle der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.