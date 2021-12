Kompletträder an Neufahrzeugen abmontiert und entwendet

Limburg (ots)-(he) – In der Nacht von Montag 13.12.2021 ab 20 Uhr auf Dienstag machten sich unbekannte Täter in Limburg auf einem Abstellgelände für Neuwagen an 5 Pkw zu schaffen, montierten an diesen sämtliche Räder ab und ergriffen anschließend mit dem Diebesgut die Flucht.

Dienstag 14.12.2021 gegen 10:00 Uhr wurde auf dem in der Rudolf-Schuy-Straße gelegenen Gelände festgestellt, dass die Täter 5 Fahrzeuge des Herstellers “Audi” aufgebockt, die Räder abmontiert und anschließend auf Pflastersteinen abgestellt hatten. Wie die Täter auf die umfriedete Abstellfläche gelangten steht noch nicht abschließend fest.

Aufgrund der Menge der Räder müssten die Täter mit mehreren PKW, bzw. mit einem größeren Transportfahrzeug unterwegs gewesen sein. Es entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, welche in der Tatnacht entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Handy und Geldbörse auf Weihnachtsmarkt entwendet

Limburg-Neumarkt (ots)-(he) – Am Dienstag 14.12.2021 kam es auf dem Limburger Weihnachtsmarkt zu einem Diebstahl eines Handys sowie einer Geldbörse, bei dem ein Gesamtschaden von circa 1.200 Euro entstand. Den eigenen Angaben zufolge war die 23-jährige Geschädigte zwischen 10-10:40 Uhr dabei etwas zu essen und hatte währenddessen ihre persönlichen Gegenstände auf einem Tisch abgelegt. Im weiteren Verlauf stellte sie dann plötzlich fest, dass Handy und Portmonnaie verschwunden waren. Hinweise auf einen Täter oder eine Täterin liegen nicht vor.

Leider sind auch immer wieder Diebe auf Weihnachtsmärkten auf der Suche nach Tatgelegenheiten unterwegs. Mit den unterschiedlichsten Vorgehensweisen versuchen sie im Gedränge der Marktwege, in den Warteschlangen der Essensstände oder auch unter den Besuchern vor den Verkaufsbuden Geldbörsen, Handys oder sonstige Wertsachen aus den Taschen zu ziehen.

Hierzu werden die ausgesuchten Opfer oftmals gezielt abgelenkt, etwa durch ein vermeintlich versehentliches Anrempeln oder Bekleckern der Bekleidung. Oftmals wird der Verlust erst bei der nächsten Bezahlaktion bemerkt, doch dann ist es zu spät.

Daher hier einige wesentliche Tipps zu Ihrer eigenen Sicherheit:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld wie nötig mit.

Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Lassen Sie Ihre Jacken, Taschen oder sonstige Wertsachen nicht unbeaufsichtigt.

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Auf der Internetseite www.polizei-beratung.de gibt es außerdem eine Vielzahl von Informationsmaterialien zur Prävention gegen Taschendiebstahl und diverse weitere Straftaten.

Kollision mit Radfahrer

Villmar-Aumenau (ots)-(he) – Dienstagnachmittag 14.12.2021 kam es in Villmar-Aumenau zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines jugendlichen Radfahrers sowie eines VW “Up”, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Gegen 17:10 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Limburg-Weilburg die Seelbacher Straße von der Amanastraße kommend in Richtung Feldstraße.

Zeitgleich kam ihr ein 16-Jähriger auf seinem Rad entgegen. Die Pkw-Fahrerin beabsichtigte in Höhe der Höhenstraße nach links in diese einzubiegen. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dadurch schleuderte der Junge zu Boden und wurde verletzt.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Den ersten Ermittlungen vor Ort zufolge war das Fahrrad nicht ordnungsgemäß beleuchtet.

Kleinkraftradfahrer stürzt

Mengerskirchen (ots)-(he) – Dienstagabend 14.12.2021 kam es in Mengerskirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Zweiradfahrer samt seiner mitfahrenden Sozia zu Boden stürzte, den eigenen Angaben zufolge sich jedoch niemand verletzte. Gegen 18:00 Uhr befuhren sowohl der Jugendliche mit seinem Kleinkraftrad auf der Dammstraße als auch ein Volvo-Fahrer auf der Poststraße in Richtung des Kreuzungsbereiches beider Straßen.

Um dem vorfahrtsberechtigten Volvo die Vorfahrt zu gewähren, bremste der 16-Jährige sein Zweirad stark ab. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte er seine Geschwindigkeit falsch eingeschätzt, tat dies zu spät und es kam zum Zusammenstoß.

Daraufhin stürzte der jugendliche Fahrer sowie seine 15-jährige Mitfahrerin zu Boden. Eine ärztliche Behandlung wurde abgelehnt. Zweirad und Pkw wurden beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3.000 Euro.

