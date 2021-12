Lebensmittelmarkt in Bad Hersfeld überfallen – Zeugenaufruf

Fulda (ots) – In Bad Hersfeld-Johannesberg verschaffte sich am Samstagabend um 20.30 Uhr ein maskierter Täter im Douglasienweg Zugang zu dem dortigen Lebensmittelmarkt. Er bedrohte die nach Geschäftsschluss noch aufenthältlichen Bediensteten mit einem Messer und raubte Bargeld. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß vom Tatort.

Der Täter ist 175 bis 180 cm groß, von kräftiger Statur und war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld erbittet Hinweise unter Tel.: 06621/9320.

Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Fulda (ots) – Schwere Verletzungen erlitt eine 69-jährige Fußgängerin am frühen Sonntagabend, als sie versuchte, in Höhe Hausnummer 37 die Leipziger Straße zu überqueren. Aus bislang unbekannten Gründen übersah ein stadteinwärts fahrender 50-jähriger PKW-Fahrer die Frau und erfasste sie mit seinem Fahrzeug, welche hierdurch zu Boden geschleudert und verletzt wurde.

Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter mit der Rekonstruktion der Geschehnisse beauftragt. Zzt. kommt es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen; es wird gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Eine leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall auf der B 27

Glück im Unglück hatte ein 46-jähriger Mann aus Fulda, als er am Samstag, dem 11.12.21, gg. 21.05 Uhr mit seinem PKW Renault die B 27 aus Fahrtrichtung Hünfeld in Fahrtrichtung Fulda befuhr. In Höhe der Ausfahrt Marbach-Süd kam der 46-Jährige plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet mit seinem PKW auf die dortige Schutzplanke, rutschte noch einige Meter auf dieser weiter, kippte um und blieb hinter der Leitplanke auf dem Dach liegen.

Dem Fahrer gelang es selbständig aus seinem PKW herauszuklettern. Durch die schnell vor Ort eingetroffenen Rettungskräfte wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der 46-Jährige Unfallverursacher war glücklicherweise nur leichtverletzt.

An dem PKW und der Schutzplanke entstand ein Schaden in einer Gesamthöhe von 6.000 Euro. Durch einen Abschleppdienst musste das Fahrzeug von der Unfallstelle geborgen werden. Da bei dem 49-Jährigen Atemalkoholgeruch festzustellen war, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung bis 22.30 Uhr einseitig in Fahrtrichtung Fulda gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet.

Verkehrsunfall – 5.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 11.12.21, gg. 20.05 Uhr in Eichenzell, in der Straße Am Langen Acker Kreuzungsbereich zur L 3307.

Ein 28-jähriger Mann aus Recklinghausen befuhr mit seinem PKW, einem GMC Yukon, die Straße Am Langen Acker aus Fahrtrichtung Welkers kommend in Fahrtrichtung BAB 66. Eine 29-jährige Frau aus Grebenhain befuhr mit ihrem PKW, einem Seat die L 3307 aus Fahrtrichtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Welkers. Im Kreuzungsbereich der L 3307 Ecke Am Langen Acker kam es in Höhe der dortigen Lichtzeichenanlage zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ermittlungen zur genaueren Unfallursache dauern noch an.

Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen machen könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0 zu melden.

PKW in Leitplanke – Person leicht verletzt

A66/Höhe Flieden (ots) – Eine leicht verletzte Person ist die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der A 66 zwischen den Anschlussstellen Flieden und Schlüchtern in Fahrtrichtung Frankfurt. Aus bislang unbekannter Ursache schleuderte ein mit 3 Personen besetzter PKW Jaguar in die Leitplanken, so dass zu dessen Bergung die Fahrbahn kurzfristig voll gesperrt werden musste. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt, inzwischen ist die Fahrbahn wieder freigegeben.

Drei Beteiligte bei Verkehrsunfall

Wildeck (ots) – Nur eine halbe Stunde später kam es auf der L3251 in der Gemarkung Wildeck (Ampelkreuzung nahe der Autobahnmeisterei) zu einem gleichgelagerten Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Hier musste eine 18-jährige Frau aus Obersuhl an der dortigen Lichtzeichenanlage anhalten, da diese von Gelb auf Rot wechselte.

Hinter ihr hielt ein 34-jähriger Mann ebenfalls aus Obersuhl mit seinem PKW an. Ein 63-jähriger Mann aus Creuzburg war kurzzeitig abgelenkt, so dass er auf das Fahrzeug des 34-jährigen auffuhr und dessen PKW auf den PKW der 19-jährigen schob. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 11.800 EUR. Auch hierbei wurde niemand verletzt.

Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Rotenburg an der Fulda (ots) – Am Freitag, den 10.12.2021 gegen 17:25 Uhr kam es in Rotenburg an der Fulda auf der Kasseler Straße nahe des Kreisverkehrs zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 59-jährige Frau aus dem Landkreis Karlsruhe musste mit ihrem PKW vor dem Kreisverkehrsplatz verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihr fahrende 19-jährige Frau aus Erlenbach am Main konnte ihren PKW ebenfalls zum Stehen bringen.

Der dahinterfahrende 22-jährige Mann aus Rotenburg bemerkte die vor ihm stehenden Fahrzeuge zu spät, fuhr auf das Fahrzeug der jungen Frau aus Erlenbach auf und schob dieses auf das Fahrzeug der Frau aus Karlsruhe. An allen 3 PKWs entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 9.000 EUR. Verletzt wurde hierbei niemand.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36287 Breitenbach a. Herzberg OT Machtlos. In der Zeit von Donnertag, d. 09.12.2021, 19.30 Uhr bis Freitag, d.10.12.21, 06.10 Uhr, kam es in der Straße Am Süffen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungen befuhr vermutlich ein Lkw aus der Friedhofstraße kommend die Straße Im Süffen in Richtung Feldgemarkung. Während der Fahrt durch die genannte Straße streifte dieser im Vorbeifahren bzw. beim Rückwärtsfahren einen abgestellten Pkw, Audi A 6, schwarz.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621/932 – 0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36251 Bad Hersfeld. Am Samstag, d. 11.12.2021, parkte ein Kleinbus, VW Caravelle, aus dem Schwalm-Eder-Kreis, gegen 11.30 Uhr, auf einem Parkplatz im Bereich Am Markt 30-31. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte beobachtet werden, wie eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw beim Fahren in eine Parklücke das genannte stehende Fahrzeug touchierte und beschädigte.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 750 Euro. In Folge der eingeleiteten Ermittlungen konnte eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bebra (ots) – Am Donnerstag den 09.12.21 gg. 16.36 Uhr fuhr ein 33-jähriger aus Bebra mit seinem Kleinkraftrad/Roller auf der B 83 von Bebra in Richtung Lispenhausen. Er kam von der Brückenbaustelle und hielt ordnungsgemäß an der Abzweigung der Bedarfsumleitung. Gleichzeitig kam ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Bedarfsumleitung von der B 27 und bog nach links zum Gewerbegebiet ab.

Hierbei streifte er mit der vorderen linken Seite den wartenden Rollerfahrer, sodass die Kunststoffverkleidung des Rollers beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer fuhr mit seinem weißen VW-Transporter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt ca. 150 EUR. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug bitte an die Polizeistation Rotenburg 06623/9370.

Unfallflucht

Bad Hersfeld (ots) – Am Mittwoch 08.12.2021 in der Zeit von 07.12:00 Uhr parkte ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen PKW ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, Höhe “Unter der Steigel 17”. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den PKW in der genannten Tatzeit und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrug ist vielfältig

Aktuell kommt es im Landkreis Fulda vermehrt zu Schockanrufen und zu Anrufen von falschen Microsoft-Mitarbeitern.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Geben Sie niemals Unbekannten ihre Bankverbindung oder Passwörter weiter.

Tabakware gestohlen

Mücke – Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Freitag (10.12.) ein Fenster einer Werkstatt in der Merlauer Straße in Nieder-Ohmen auf. Im Inneren wurden sämtliche Büroräumlichkeiten des Autohauses sowie der Werkstatt durchsucht. Im Anschluss hebelten die Unbekannten eine weitere Zugangstür zur angrenzenden Tankstelle auf und entwendeten im dortigen Verkaufsraum Zigaretten und Tabakware im Wert mehrerer tausend Euro. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Firmengebäude

Alsfeld – Ein Firmengebäude in der Ludwig-Erhard-Straße war in der Nacht zu Freitag (10.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich Zutritt ins Gebäudeinnere und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autos aufgebrochen

Alsfeld – Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht zu Samstag (11.12.) die Seitenscheiben zweier Fahrzeuge in Eifa. Aus einem silbernen Honda, der in der Drehgasse geparkt war, wurden zwei schwarze Umhängetasche mit diversen Ausweisdokumenten sowie eine Geldbörse gestohlen. Auch die Scheibe eines auf einem Grundstück in der Uferstraße abgestellter schwarzer Renault Clio wurde eingeschlagen und eine Geldbörse samt Dokumenten und Bargeld entwendet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Baustellendiebstahl

Lautertal – Von einer Baustelle in der Eichenröder Straße in Eichelhain entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitagabend (10.12.) und Samstagmorgen (11.12.) verschiedene Baugerätschaften – darunter eine Rüttelplatte, ein Wassertank und eine Rundumleuchte für einen Bagger im Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Unbekannte brachen am Freitag (10.12.), zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr, in der Straße “Im Steinfeld” in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Petersberg. Am Samstagmorgen (11.12.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor in ein Einfamilienhaus in der Straße “Igelstück” eingebrochen waren. Die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Bebra – Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagmittag (10.12.) und Samstagmorgen (11.12.) in ein Möbelgeschäft in der Bismarckstraße einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter in unbekannte Richtung und ohne Diebesgut flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Kellerraum

Bebra – Zwischen Montag (06.12.) und Samstag (11.12.) brachen unbekannte Täter in einen Kellerraum eines Mehrfamilienwohnhauses in der Straße “Rathausmarkt” ein. Nachdem sie das Vorhängeschloss eines Kellerverschlages aufgebrochen hatten, flüchteten sie mit Diebesgut, darunter diverse Getränke im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen