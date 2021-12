Sekundenschlaf vermutlich Ursache für Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Übermüdung war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen um 08:22 Uhr auf der B 9 bei Schwegenheim. Eine 30-Jährige PKW-Fahrerin war in Richtung Germersheim unterwegs, als bei ihr während eines Überholvorgangs der Sekundenschlaf eintrat. In der Folge kollidierte die Frau mit dem LKW eines 62-Jährigen. Beide Insassen wurden zum Glück nicht verletzt.

Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von über 23.000 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und stellte den Führerschein der 30-Jährigen sicher

Eine Leichtverletzte und 10.000 Sachschaden nach Auffahrunfall

Speyer (ots) – Leicht verletzt wurde am Dienstag 07.12.2021 gegen 09:00 Uhr eine 22-jährige PKW-Fahrerin, die in der Landauer Straße rückwärts längs zur Fahrbahn einparken wollte. Da eine 36-jährige PKW-Fahrerin den Einparkvorgang der vor ihr fahrenden 22-Jährigen zu spät bemerkte, kam es zum Auffahrunfall. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Fahrraddiebe geschnappt

Speyer (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es Beamtinnen und Beamten der Polizei Speyer gestern um 22:45 Uhr zwei Männer des Fahrraddiebstahls zu überführen. Die beiden Beschuldigten im Alter von 21 und 24 Jahren entwendeten am Busbahnhof ein E-Bike und fuhren gemeinsam mit diesem davon. Durch eine Polizeistreife konnten die Beiden in der Wormser Landstraße kontrolliert und das Fahrrad sichergestellt werden. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl eingeleitet.

Am Busbahnhof befanden sich zudem zwei weitere unverschlossene Fahrräder, die vermutlich ebenfalls gestohlen waren. Es handelt sich hierbei um ein Herren-Mountainbike der Marke TARI sowie um ein lilafarbenes Damenrad (Marke unbekannt). Die Besitzer werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden, um dort die Fahrräder nach Vorzeigen eines entsprechenden Besitznachweises abzuholen.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss Unfall verursacht

Speyer (ots) – Vermutlich aufgrund Alkohol- und Drogenkonsum einen Unfall verursacht hat am Mittwoch um 17:40 Uhr ein 26-jähriger PKW-Fahrer. Der junge Mann fuhr vom Fahrbahnrand der Ludwig-Uhland-Straße in den fließenden Verkehr ein, als er mit einem vor der Ampel stehenden PKW einer 35-Jährigen kollidierte. Der hierdurch entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.500 Euro belaufen.

Durch die hinzukommende Polizeistreife wurden bei dem Mann aus Böhl-Iggelheim Alkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Betrugsmasche “Schockanrufe” gescheitert

Speyer (ots) – Besonders dreist gingen Mittwoch 08.12.2021 zwischen 13-15:00 Uhr unbekannte Betrüger am Telefon vor. Sie kontaktierten vier Senioren und behaupteten, dass ein Familienmitglied einen Verkehrsunfall verursacht hätte, wobei ein Mensch tödlich verletzt worden wäre. Nur gegen Entrichtung einer Kaution könne man das Familienmitglied aus der Haft entlassen. Keiner der Geschädigten im Alter von 80 bis 83 Jahren fiel auf die Betrugsmasche herein. In zwei Fällen kam es zu Geldforderungen in Höhe von 60.0000 Euro.

Diese sogenannten “Schockanrufe” setzen darauf, die Opfer zu unüberlegten Handlungen aufgrund des erzeugten Schockmoments zu bewegen. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, dass sich ein Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befände, die nur durch finanzielle Hilfe der Opfer abgewendet werden kann. Durch geschickte Gesprächsführung der Täter werden die Opfer psychisch unter Druck gesetzt und so zu unreflektierten Geldzahlungen gedrängt.

Die Polizei warnt vor diesen Trickbetrugsfällen und gibt folgende Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt

wie etwa dem Unfall eines Angehörigen konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.