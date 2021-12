Die Polizei warnt aktuell vor Bettler

Edenkoben (ots) – In Weyher, St. Martin und Edenkoben wurden am Dienstag 07.12.2021 in der Mittagszeit Personen gemeldet, die von Haus zu Haus zogen und mit einem Zettel in der Hand nach Geld bettelten. Eine im Stadtgebiet Edenkoben angetroffene Frau wurde nach einer Personenkontrolle ein Platzverweis erteilt. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit.

Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

Betrunken mit dem Rad unterwegs

Herxheim (ots) – Zur Blutprobe musste ein 44-Jähriger am Mittwochmittag 08.12.2021 nachdem er mit seinem Rad in Herxheim von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Da man im Verlauf der Kontrolle Alkoholgeruch bei dem Radfahrer bemerkte, wurde dies überprüft. Bei einem Vortest pustete der Mann 2,18 Promille.

Auf Grund des vorläufigen Testergebnisses gilt der Mann als absolut fahruntüchtig. Die Folge, es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Promillegrenze für Radfahrer liegt derzeit bei 1,6 Promille.

Erneut Bettler unterwegs

Gleisweiler (ots) – Ein 26-jähriger und wohnsitzloser Mann, der mit einem Schild in der Hand von Haus zu Haus zog und nach Geld und Arbeit bettelte, konnte Mittwoch 08.12.2021, 11 Uhr in der Kronstraße angetroffen und kontrolliert werden. Anschließend wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Den Vorfall hatte ein 93-jähriger Bürger der Polizei gemeldet, weil der Unbekannte auch an seinem Anwesen klingelte und nach Almosen bettelte. Die Polizei weist darauf hin, dass das Betteln nach der Gefahrenabwehrverordnung verboten ist. Das zuständige Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Edenkoben wurde in Kenntnis gesetzt.

Vermeintlicher Anruf der Karlsruher Polizei

Edenkoben (ots) – Einen vermeintlichen Anruf von der Karlsruher Polizei erhielt gestern Abend (08.12.2021, 19.30 Uhr) ein 59 Jahre alter Mann, dem eine “Polizistin” mitteilte, dass in ein Anwesen in der unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen wurde. Nachdem der Mann nach dem genauen Tatort fragte, beendet die “Polizistin” das Telefonat.

Anhand der angzeigten Telefonnummer startete der Angerufene einen Rückruf und bekam von Bediensteten des Polizeipräsidiums Karlsruhe die Rückmeldung, dass niemand bei ihm angerufen hätte.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem Phänomen “Call ID Spoofing”. Call ID Spoofing ist eine von Betrügern häufig genutzte Masche, bei der Telefonanrufe mit abgeänderten Telefonnummern vorgenommen werden. Die abgeänderten Telefonnummern lassen sich frei auswählen. So hatten Betrüger zurückliegend versucht, mit der angezeigten 110 ahnungslose Bürger abzuzocken. Die Ermittlungen laufen.