Eschwege: Die Polizei-News Morgen

Polizei Eschwege

Beim Vorbeifahren touchiert

Um 11:05 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 54-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit einem Wohnmobil die Straße “Am Mühlgraben” in Eschwege in Richtung der Straße “Unter dem Berge”. Beim Vorbeifahren an einem geparkten VW Transporter kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR entstand.

Versuchter Wohnungseinbruch

Um 22:10 Uhr wurde Montagabend 06.12.2021 die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße “Bei der Kirche” im Eschweger Ortsteil Niddawitzhausen durch Geräusche aus dem Außenbereich aufgeschreckt. Daraufhin lief sie laut rufend in Richtung Haustür, worauf sichtbar eine Person über den Hof vom Grundstück weglief.

Die vor Ort eintreffenden Beamten der Polizeistation Eschwege stellten dann fest, dass versucht wurde, das Türschloss der Haustür gewaltsam zu öffnen, wodurch Sachschaden an der Tür entstand.

Von dem flüchtigen Täter ist nur eine vage Beschreibung möglich. Dieser soll zwischen 165-175 cm groß und von schlanker Gestalt sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigungen

Nachgemeldet werden noch zwei Sachbeschädigungen, die sich in Bad Sooden-Allendorf ereignet haben. So wurde zwischen dem 22.11.21 und dem 29.11.21 im Bereich “Wendische Markt” die Wände des Treppenabgangs zu den Solequellen mit roter Farbe besprüht, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Auch im Bereich der ehemaligen Flussbadeanstalt “im Eilse”, welches aktuell als Vereinsheim des Werratalvereins genutzt wird, wurden die Betonstelzen (10 Betonpfosten sowie zwei Querträger) mit roter Farbe besprüht.

Dabei wurden verschiedene Tags “BEM” oder “HAY” sowie die Zahl “187” in roter Farbe hinterlassen. Die Tatzeit dürfte in diesem Fall am 25. oder 26.11.21 liegen. Der Sachschaden wird auch hier mit 200 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 17:27 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 48-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem PKW die B 7 zwischen Röhrda und Datterode. In Höhe eines Parkplatzes kam es zum Zusammenstoß mit einem Feldhasen, der den Aufprall nicht überlebte.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Versuchter Aufbruch einer Arbeitsmaschine

In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter in Ringgau-Datterode im der Straße “Harmuthsbach” das Türschloss einer dort abgestellten Arbeitsmaschine einer Baufirma aufzubrechen, um in den Innenraum zu gelangen.

Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einparken

Um 13:18 Uhr parkte eine 74-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw auf dem Parkplatzgelände “An der Schlagd” in Witzenhausen neben einen VW Polo ein. Dabei streifte sie das geparkte Auto, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 1.500 EUR entstand.

Anschließend entfernte sich die 74-Jährige zu Fuß vom Parkplatz, kehrte später zurück und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Fahrerin ermittelt werden, die angab, von dem Zusammenstoß schlicht und einfach nichts bemerkt zu haben.

