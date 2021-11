Landau: Die Polizei-News

Vandalismus

Landau (ots) – Einen Sachschaden von ca. 20.000 Euro verursachten vermutlich 6 junge Männer in der Nacht vom 13.11.2021 auf den 14.11.2021 in Landau, als sie mehrere Fahrzeuge, Blumenkübel und Verkehrszeichen beschädigten. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen hat sich ein Anfangsverdacht gegen 5 junge Männer im Alter von 18-19 Jahren ergeben.

Bei diesen wurden heute Morgen Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt und Beweismaterial sichergestellt, das nun ausgewertet wird. Die Ermittlungen dauern an.

Ein paar Bier zuviel

Herxheim (ots) – Weil er nicht angeschnallt war, wurde ein 56-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen in Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Der Fahrer räumte ein, am Vorabend mindestens 4 Bier getrunken zu haben.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Einbruch in Garage

Freisbach (ots) – In dem Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochabend 24.11.2021 brachen bisher unbekannte Täter in eine Garage in der Gartenstraße in Freisbach ein und entwendeten Werkzeug im Wert von etwa 2.000 Euro. Die Täter gelangten vermutlich über den frei zugänglichen Hof an die angrenzende Garage und hebelten die Garagentür auf. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Riedweiher verschmutzt

Kirrweiler (ots) – Unbekannte haben den Riedweiher im Bereich der Reblandhalle verschmutzt, indem sei eine Schubkarre sowie vermutlich Kanister mit Altöl entsorgten. Auf dem Gewässer hatte sich bereits ein Ölfilm entwickelt, weshalb Passanten die Polizei in Kenntnis setzten.

Wegen einem Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese sollen sich telefonisch mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.

Einbruch in Industriebetrieb

Kirrweiler (ots) – Unbekannte haben in der heutigen Nacht (24.11.2021, 17.30 Uhr bis 25.11.2021, 7 Uhr) ein Fenster eines Industriebetriebs in der Hauptstraße eingeschlagen und sich Zugang ins Innere verschafft. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten sowie das gesamte Büromobiliar nach Bargeld abgesucht.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden 2 Monitore entwendet und einen Gesamtschaden von über 3.000 Euro verursacht. Die Polizei Edenkoben sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06323 9550 melden.

Nach Unfall geflüchtet

Maikammer (ots) – Erschrocken ist ein 74 Jahre alter Autofahrer am heutigen Morgen (25.11.2021, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr), als er an sein Fahrzeug kam, welches auf einem Parkplatz in der Marktstraße abgestellt war. Ein bislang unbekannter Autofahrer ist vermutlich beim Ausparken gegen sein Auto gefahren, hat dieses im hinteren Heckbereich beschädigt und anschließend ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren, abgehauen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 1.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese sollen sich unter der Rufnummer 06323 9550 der Polizei Edenkoben melden. Eine Unfallflucht nach einem Bagatellschaden ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Je nach Höhe des Schadens drohen ein Bußgeld, der Entzug der Fahrerlaubnis und Rückforderungen von der eigenen Autoversicherung. Richtig wäre hier gewesen, zu warten und/oder sich bei der Polizei zu melden.