Einbrecher unterwegs

Oberursel, Kurze Steig / Edith-Stein-Weg, 24.11.2021, 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr

(pa)Am frühen Mittwochabend waren in Oberursel Einbrecher am Werk. Im Edith-Stein-Weg sowie der Straße „Kurze Steig“ wurde jeweils ein Einfamilienhaus zum Ziel der Täter gegen 18.00 Uhr schlug im Edith-Stein-Weg die Alarmanlage eines Wohnhauses an, als jemand versuchte, die Haustür aufzubrechen. Unverrichteter Dinge ergriffen die Täter daraufhin die Flucht. In der Straße „Kurze Steig“ wurde wenig später die Kellertür eines Wohnhauses aufgebrochen und das Haus anschließend nach Wertsachen durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach dürfte sich die Tat gegen etwa 19.30 Uhr ereignet haben. Zum möglichen Diebesgut liegen aktuell noch keine genaueren Informationen vor. Die Ermittlungen hat die Bad Homburger Kriminalpolizei übernommen. Personen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Fenster aufgehebelt

Wehrheim, Obernhainer Weg, 23.11.2021, 15.00 Uhr bis 24.11.2021, 16.30 Uhr (pa)In Wehrheim kam es von Dienstag auf Mittwoch zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag im Obernhainer Weg. Unbekannte brachen ein Fenster im Erdgeschoss eines dortigen Einfamilienhauses auf, stiegen in das Haus ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Pedelecs entwendet

Kronberg im Taunus, Dettweilerstraße, 24.11.2021, 20.00 Uhr bis 25.11.2021, 08.20 Uhr (pa)In Kronberg waren in der Nacht zu Donnerstag Fahrraddiebe am Werk. In der Dettweilerstraße stahlen Unbekannte aus einem an einem Einfamilienhaus gelegenen Holzschuppen zwei Elektrofahrräder der Marke Bulls, wobei es sich um ein schwarz-orangenes Modell „SIX 50 E3“ sowie ein weiß-pinkes „Aminga+ E3“ handelt. Der Wert der Räder beläuft sich zusammen auf rund 5.000 Euro. Einige Häuser weiter kam es zu einer weiteren Tat. Dort wurde ein Holzschuppen aufgebrochen und daraus ein Mountainbike entwendet, das die Täter schließlich jedoch in der Straße zurückließen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 entgegen.

BMW fährt durch Schaufenster in Autohaus

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher-Straße, 25.11.2021, gg. 08.10 Uhr (pa)Am Donnerstagmorgen wurde ein 77-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Bad Homburg Ober-Eschbach verletzt. Gegen 08.10 Uhr befuhr der Mann mit seinem BMW den Parkplatz eines Autohauses in der Ober-Eschbacher-Straße, als er aus bislang unbekannten Gründen durch die Glasscheibe des Gebäudes in den Ausstellungsraum des Autohauses fuhr. Dort stieß sein Fahrzeug mit einem ausgestellten Neuwagen zusammen. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die zerstörte Glasscheibe getroffen und beschädigt. Der 77-jährige BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der Gesamtschaden am Gebäude sowie den vier betroffenen Pkw auf über 120.000 Euro.