Freinsheim: Romantischer Weihnachtsmarkt in Freinsheim geht um ein weiteres Jahr in die Warteschleife

Freinsheim – Man hätte sich kaum eine schönere Kulisse für einen Weihnachtsmarkt vorstellen können, als die Umgebung der romantisch beleuchteten historischen Altstadt von Freinsheim. Doch schweren Herzens haben sich angesichts der aktuellen Lage die Verantwortlichen gegen das Abhalten eines Weihnachtsmarktes in der Innenstadt entschieden. Die Gesundheit und das Wohl der Menschen gehen einfach vor.

„Der Verkehrsverein Freinsheim bedauert diesen Schritt sehr, jedoch wäre alles andere in Anbetracht der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen verantwortungslos.

So hoffen wir sehr, dass sich die Lage im nächsten Jahr entspannt und wir endlich wieder den Zauber des Romantischen Freinsheimer Weihnachtsmarktes mit all seinen Facetten genießen können.“