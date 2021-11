Neustadt: Musikkorps der Bundeswehr – von Marschmusik bis Ouvertüre

Neustadt an der Weinstraße – Zu seinem traditionellen Benefizkonzert im Saalbau hatte das Musikkorps der Bundeswehr am 16.11.2021 eingeladen. Veranstalter war die Kulturabteilung der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße.

Nachdem das Orchester im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Neustadt an der Weinstraße auftreten durfte, waren die Stadt und die Besucher froh, dass das Konzert trotz steigender Corona-Inzidenzen unter der 2G+ Regelung stattfinden durfte.

Oberstleutnant Christoph Scheibling, 1. Musikoffizier und Leiter des Musikkorps der Bundeswehr Siegburg, hatte ein anspruchsvolles Programm mit Marsch, Ouvertüre und Seemannslied mitgebracht.

Programm:

Am Tannenbergdenkmal, Konzertouvertüre „Die Königskinder“, The Seeker (A Symphonic Movement), Admiral Stosch-Marsch, Ballatta delle Gnomidi, 633 Squadron, Hits und Hymnen – Ouvertüre, Wellerman Sea Shanty, An Alan Silvestri Kaleidoskop. Zugaben: Zum Städtele hinaus, Nationalhymne