Brühl: Zaun und Carport beschädigt – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Bereits am Freitag, den 05.11.2021, wurden in der Brühler Straße zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr ein Grundstückszaun sowie ein Carport durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das Grundstück grenzt an einen öffentlichen Parkplatz. Möglicherweise handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Mercedes,da an der Unfallörtlichkeit ein Mercedesstern aufgefunden wurde.

Die Beschädigungen sind augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken auf dem öffentlichen Parkplatz entstanden. Der Polizeiposten Brühl bittet darum, Hinweise zum Unfallverursacher an die Rufnummer 06202 71282 zu melden.

Meckesheim: Kurze Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall

(ots) – Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr übersah eine 34-jährige Frau in der Zuzenhäuser Straße einen zur Verkehrsberuhigung aufgestellten Blumenkübel. Die Frau gab im Verlauf der Unfallaufnahme gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass sie durch ihr 4-jähriges Kind, welches sich ebenfalls im Fahrzeug befand, kurz abgelenkt wurde.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Blumenkübel, bei dem das Fahrzeug stark beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei 12.000 Euro. Das 4-jährige Kind wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Überprüfung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht

Hockenheim: Verlorener Außenspiegel entlarvt Unfallverursacherin

(ots) – Am Dienstagmorgen 09.11.2021 zwischen 10-12 Uhr fuhr eine zunächst unbekannte Fahrzeugführerin gegen den Skoda eines 37-jährigen Mannes in der Kollmerstraße. Der Mann erstattete daher Anzeige bei der Polizei und brachte den verlorenen Außenspiegel des Unfallverursachers gleich mit. Durch weitere Ermittlungen in der unmittelbaren Umgebung konnte ein Mercedes mit passenden Beschädigungen und fehlendem Außenspiegel ausfindig gemacht werden.

Gegenüber den eingesetzten Beamten gab die Fahrzeugführerin des Mercedes an, dass sie einen Unfall nicht bemerkt hätte. Im Gespräch stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung bei der Frau fest. Sie musste die Beamten daher auf das Polizeirevier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte die Unfallfahrerin den Beamten ebenfalls nicht vorlegen, da ihr dieser bereits im September entzogen worden war.

Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unbekannte lösen Radmuttern an Kleintransporter

Eberbach (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Personen lösten in der Zeit zwischen Dienstag 09.11.2021 ab 12.30 Uhr und Mittwoch 10.11.2021 um 8.00 Uhr alle 5 Radmuttern an dem linken Vorderreifen eines grauen Renault Masters, welcher auf einem Privatparkplatz in der Gütschowstraße geparkte.

Aufmerksam auf das manipulierte Rad wurde die Fahrzeughalterin als sie ein klopfendes Geräusch während der Fahrt wahrnahm. Zu einem Schaden kam es glücklicherweise nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0, zu melden.

Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW

Weinheim (ots) – Folgemeldung – Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die 35-jährige Fahrerin eines PKW BMW die Cavaillonstraße in Fahrtrichtung Händelstraße und wollte im Kreuzungsbereich Cavaillonstraße/ Multring in den Multring abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW VW eines 30-jährigen Fahrers, der die Cavaillonstraße in Richtung Leberstraße befahren wollte.

Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Aktuell laufen vor Ort Aufräumarbeiten.Abschleppdienste sind zur Bergung der Fahrzeuge im Einsatz. Der Verkehr auf dem Multring in Richtung Stadtmitte ist noch für ca. 30 Minuten gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.