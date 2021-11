Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Graffiti an Halle

Wölfersheim: Zwei große Ziffern schmierten bislang unbekannte Täter auf die Wand einer Halle in der Oberpforte in Berstadt. Das Graffito entstand im Laufe der Nacht von Donnerstag (4.11.) auf Freitag (5.11.). Der dadurch entstandene Schaden dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag beziffern. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet unter Tel.: 06031/601-0 um Hinweise von Zeugen.

Tür beschädigt

geringen Geldbetrag gestohlen Altenstadt: Am frühen Freitagmorgen (5.11.) entdeckte ein Mitarbeiter einer Firma in der Straße „Bei den Lochäckern“ eine stark beschädigte Eingangstür. Offenbar drangen im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag Einbrecher ins Bürogebäude ein und entwendeten eine kleine Menge Bargeld. Der an der Eingangstür entstandene Schaden ist höher. Er beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 bittet um Hinweise.

Bürger erhalten Briefe mit Zahlungsaufforderung – Falsches Inkasso-Unternehmen versucht seine Betrugsmasche im Wetteraukreis

Wetteraukreis: Verwundert war ein 58-Jähriger aus Florstadt, als er am Montag (01.11.2021) den Brief eines Inkasso-Büros in seinem Briefkasten vorfand. Das Schreiben der „Pro Collect AG“ erhielt eine Mahnung über einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Die Forderungen sind in diesem Fall frei erfunden. Weitere Opfer aus Bad Nauheim, Münzenberg und Nidda meldeten sich ebenfalls bei der Polizei. Aus polizeilicher Erfahrung beschränken sich die Betrüger nicht auf einen Landkreis, so wurden auch im Marburger Land und in Lahn-Dill Fälle mit diesem Modus Operandi bei der Polizei bekannt. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Pro Collect AG um ein Fake-Unternehmen handelt. Im Gegensatz zu vergangenen Schreiben haben die Betrüger ihre Mansche offenbar verändert. Zuletzt wurden die Opfer aufgefordert, das Geld auf ein Konto, oftmals im Ausland, zu überweisen. Bei den in dieser Woche bekannt gewordenen Schreiben wurden die Empfänger aufgefordert, die angeblichen Schulden über ein SEPA-Lastschriftverfahren zu begleichen. Sollten Sie ein Schreiben eines vermeintlichen Inkassobüros erhalten, überprüfen Sie zunächst, ob die Zahlungsforderung gerechtfertigt ist. Haben Sie Verträge abgeschlossen? Sind Mahnungen dem Inkassoschreiben vorangegangen? Informieren Sie sich im Internet. Lassen Sie sich zu keinen Zahlungen drängen. Die Verbraucherzentralen stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Butzbach: Hochwertigen Schmuck entwendet

Offenbar während der Abwesenheit der Bewohnerin eines Hauses in der Gießener Straße in Pohl-Göns begaben sich Diebe ans Werk. Am Donnerstag (4.11.) zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr entwendeten die bislang Unbekannten hochwertigen Schmuck. Wie die Diebe ins Haus gelangten ist noch nicht geklärt. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 bittet um Hinweise von Zeugen auf verdächtige Personen und Fahrzeuge.

Schwarzer E-Roller gestohlen

Bad Nauheim: Vom Gelände einer Schule in der Straße „Am Gradierwerk“ entwendeten bislang unbekannte Diebe am Donnerstag (4.11.) einen Elektro-Roller. Nachdem das schwarze Zweirad der Marke „Doc Green“ gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz der Beruflichen Schule geparkt wurde, stellte die Besitzerin gegen 13.15 Uhr dessen Verschwinden fest. Der E-Roller ist mit einem Versicherungskennzeichen versehen. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 400 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen die Hinweise auf Tat und Täter geben können und bittet um Hinweise.

Trotz Schloss – Rad gestohlen

Bad Nauheim: Obwohl er sein Rad mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert hatte, stahlen Diebe es am Donnerstag (4.11.) in der Straße „Solgraben“. Gegen 8 Uhr stellte der Besitzer sein schwarzes Mountainbike der Marke Morrison vor einer Schule ab. Als er nach dem Unterricht gegen 13 Uhr zurückkam, bemerkte er den Diebstahl des etwa 500 Euro teuren Rades. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

In geparktes Auto gekracht und geflüchtet

Gedern: Ein lauter Knall schreckte am Donnerstag (4.11.) die Bewohner der Otto-Müller-Straße auf. Gegen 22.40 Uhr krachte ein Fahrzeug in einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Kleinwagen herumgeschleudert wurde und quer in einer Hofeinfahrt liegen blieb. Das Fahrzeug war ringsherum beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro. Bei dem Crash streifte der angestoßene Fiesta auch eine Mauer. Dabei lösten sich Teile aus dem Stein und flogen umher. Sie ließen Lackkratzer an einem im Hof geparkten Hyundai zurück. Der Verursacher der Kollision flüchtete vom Unfallort und entzog sich seiner Verantwortung. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise von Zeugen auf das geflohene Fahrzeug und dessen Fahrer. Der Wagen kam offenbar aus Richtung „Im Erlesgrund“ und fuhr gen der Straße „Im Brühl“. Aufgrund des Unfallherganges muss davon ausgegangen werden, dass das flüchtende Fahrzeug im Frontbereich beschädigt ist. Hinweise nimmt die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Ins Schleudern geraten

Kefenrod: Ins Schleudern geriet die Fahrerin eines Seat am Donnerstag (4.11.) zwischen Bindsachsen und Kefenrod. Offenbar aufgrund einer Ölspur verlor die 23-Jährige gegen 11 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Landstraße 3195 ab. Die junge Frau blieb unverletzt. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Verursacher der Ölspur ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Einbrecher scheitern

Karben: Unverrichteter Dinge mussten Einbrecher am Donnerstag (4.11.) in Groß-Karben abrücken. Beim Versuch die Terrassentür eines Hauses im Hessenring aufzuhebeln, schreckte sie offenbar der Hund im Haus auf und brachte sie von ihrem Vorhaben ab. Noch bevor sie die Tür aufgebrochen hatten gaben sie ihren Plan auf und hinterließen einen Schaden von etwa 300 Euro an der Tür. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Auseinandersetzung gegenüber dem Friedhof – Hinweise erbeten

Butzbach: Zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen kam es in der Griedeler Straße am frühen Freitagmorgen (5.11.) Um kurz nach 6 Uhr schlugen mehrere Männer gegenüber des Friedhofs auf einen 31-Jährigen ein. Der Mann aus Algerien trug erhebliche Verletzungen in Gesicht davon und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei Butzbach, Tel. 06033/7043-4010 sucht Zeugen des Vorfalls und fragt:

Wer hat die Auseinandersetzung der Männer beobachtet?

Wer kann Angaben zu den Beteiligten machen?

