Dannstadt-Schauernheim: Martinsumzüge in Hochdorf, Assenheim, Rödersheim und Gronau im Jahr 2021

Dannstadt-Schauernheim, Verbandsgemeinde – Im vergangenen Jahr konnten wegen der Corona-Pandemie keine traditionellen öffentlichen Martinsumzüge stattfinden und auch dieses Mal war erst sehr kurzfristig klar, ob und in welcher Form dies möglich ist. Umso mehr freut sich die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, dass zumindest in vier Ortsteilen bunte Laternen in den Straßen zu sehen sein werden.

Im Folgenden die Übersicht über die Martinsumzüge 2021:

Ortsteil Dannstadt: entfällt

Ortsteil Schauernheim: entfällt

Ortsteil Hochdorf

Veranstalter: Kath. Musikverein

Tag: Donnerstag, 11.11.2021

Treffpunkt: Grundschule

Beginn: 18.00 Uhr

Strecke: ab Grundschule, Alfons-Legner-Straße, Bahnhofstraße, Am Bildstock, Gartenstraße, Grundschule

Besonderheiten: Martinsfeuer auf dem Pausenhof der Grundschule mit Ausgabe von Brezeln

Ortsteil Assenheim

Veranstalter: Förderverein der Prot. Kindertagesstätte „Haus für Kinder“

Tag: Freitag, 12.11.2021

Treffpunkt: TB Assenheim

Beginn: 18.00 Uhr

Strecke: TB Assenheim, Deidesheimer Str., Oberstr., Leininger Str., Marlachweg, Spielplatz, Hochdorfer Str., Goethestr., Lessingstr., Schillerstr., Hochdorfer Str., Oberstr., Deidesheimer Str., TB Assenheim

Besonderheiten: Martinsfeuer auf dem Gelände des TB Assenheim mit Ausgabe von Brezeln sowie Glühwein und Servelat

Ortsteil Rödersheim

Veranstalter: Kath. Kita Rödersheim

Tag: Donnerstag, 11.11.2021

Treffpunkt: vor der Kath. Pfarrkirche St. Leo Rödersheim

Beginn: 18.00 Uhr

Strecke: Marienplatz, Schäfergasse, Hoher Weg, Gebhardstr., Vogelsangstr., Marienplatz

Besonderheiten: Ausgabe von Brezeln, Glühwein und Servelat/Bratwurst – BITTE EIGENEN GLÜHWEINBECHER MITBRINGEN

Ortsteil Gronau

Veranstalter: Prot. Kindergarten Luise Koch

Tag: Donnerstag, 11.11.2021

Treffpunkt: Kindergarten

Beginn: 18.00 Uhr

Strecke: ab Kindergarten, Schulstraße, Kirchengässel, Hintergasse, Assenheimer Str., Schloßstr., Pfalzgraf-Theodor-Str., Am Hag, Goethestr., Am Hag, Querung Assenheimer Str., Gartenstr., Schulstraße, Auflösung auf dem Gelände der Kita

Besonderheiten: Ausgabe der Brezeln auf dem Gelände der Kita