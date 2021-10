Polizei und Ordnungsamt kündigen erhöhte Präsenz am „Warmen Damm“ an.

Wiesbaden, Grünanlage „Warmer Damm“, 28.10.2021

(he)Nachdem es in den vergangenen Monaten im Bereich „Warmer Damm“ in Wiesbaden

immer wieder zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten bei den größeren

Menschenansammlungen gekommen war, werden die Hessische Landespolizei und die

Wiesbadener Stadtpolizei diesen Bereich zukünftig noch intensiver überwachen.

Ziel wird sein, entsprechende Ansammlungen mit erhöhtem Deliktsaufkommen zu

unterbinden. Die Stadt- und die Landespolizei setzen dabei auf die Einsicht und

Mitwirkung aller Beteiligten und bitten schon jetzt darum, entsprechende

Treffpunkte im Bereich „Warmer Damm“ gar nicht erst aufzusuchen. Zum

Hintergrund: Während der Covid 19-Pandemie und den damit einhergehenden

Schließungen sämtlicher Gaststätten, Bars oder anderer Freizeit- und

Kultureinrichtungen fehlte es an Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen

oder mit Freunden zu feiern. Nach dem Ende der Kontaktbeschränkungen im Sommer

dieses Jahres begannen sich immer größer werdende Gruppen unter freiem Himmel,

unter anderem am „Warmen Damm“, zu treffen. In der Spitze hielten sich dort bis

zu 500 Menschen auf. Alkoholkonsum lies bei einigen Anwesenden die

Aggressionsbereitschaft steigen, sodass es zu Straftaten wie Körperverletzung

und Sachbeschädigung kam. Darüber hinaus wurden aber auch Raub- und

Eigentumsdelikte begangen. Unangenehmer Nebeneffekt war eine Vermüllung samt

Glasbruch des Treffpunktes. Regelmäßig war an den Morgen nach den Treffen die

Stadtreinigung im Einsatz und musste Müll sowie Glasscherben in der Parkanlage

beseitigen. Unter Berücksichtigung der besonderen Situation während der Pandemie

wurden die Treffen toleriert und mit Einsatzkräften von Ordnungsamt und Polizei,

unter anderem gemäß dem Konzept „Gemeinsam sicheres Wiesbaden“, eng begleitet.

Da nun aber der überwiegende Teil der Freizeit- und Kultureinrichtungen

glücklicherweise wieder geöffnet hat, gibt es Alternativen zu den

„unkontrollierten“ Treffen im Bereich „Warmer Damm“. Aus diesem Grund, und um

der Begehung von Straftaten, bedingt durch die hohe Anzahl der Personen, den

Alkoholkonsum und die teilweise vor Ort nicht vorhandenen Beleuchtung,

entgegenzuwirken, sollen entsprechende Ansammlungen nun intensiver überwacht und – soweit erforderlich – unterbunden werden. Auch aus Gründen des Jugendschutzes

ist ein strikteres Einschreiten geboten. Feststellungen vor Ort haben ergeben,

dass sich zum Teil auch Minderjährige bis in die Nachtstunden dort aufhalten,

Alkohol konsumieren und leider auch Opfer von Straftaten werden. Wie schon in

den zurückliegenden Monaten werden Stadtpolizei und Landespolizei auch bei der

vorgenannten Thematik weiterhin eng zusammenarbeiten.

Streitigkeiten in Linienbus,

Wiesbaden, Kasteler Straße,

Mittwoch, 27.10.2021, 22:15 Uhr

(ll) Im Wiesbadener Stadtteil Biebrich kam es gestern Abend zu einer handfesten

Auseinandersetzung in einem Linienbus. Nach Angaben des 54-jährigen

Geschädigten, habe dieser im Bereich der Kasteler Straße einen Streit mit einem

ihm unbekannten Mann gehabt, der ihn mehrfach beleidigt und anschließend

wiederholt in sein Gesicht geschlagen habe. Der Angreifer, der Teil einer Gruppe

von Männern gewesen sei, habe ihn schließlich aus dem Bus geschubst, sodass er

auf den Gehweg stürzte. Der unbekannte Täter sei dann mit seinen Begleitern aus

dem Bus gestiegen und in Richtung Bahnhof Ost geflüchtet. Nach Angaben des

54-Jährigen, soll der Täter etwa 30 Jahre alt und ca. 185cm groß gewesen sein

sowie blonde Haare mit einem „Undercut“ gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem

schwarzen Pullover, einer blauen Jeans und einem braunen Rucksack gewesen.

Auffällig sei noch gewesen, dass der Täter ein Fahrrad mit sich geführt habe.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der

Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345 2540 zu melden.

Wohnungstür aufgebrochen,

Wiesbaden, Sedanplatz,

Montag, 25.10.2021, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 27.10.2021, 17:15 Uhr

(ll) Im Laufe der Woche kam es in Wiesbaden zu einem Wohnungseinbruch in einem

Mehrfamilienhaus. Der Geschädigte hatte seine Wohnung am Montag gegen 15:00 Uhr

verlassen. Als er am Mittwoch gegen 17:15 Uhr zu seiner Wohnung am Sedanplatz

zurückkam, waren die Wohnungstür aufgehebelt und alle Räume durchsucht worden.

Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR und

entwendeten unter anderem zwei Fernseher in Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden

unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Fahrräder aus Keller entwendet,

Wiesbaden, Blücherstraße,

Dienstag, 26.10.2021, 09:30 Uhr bis Mittwoch, 27.10.2021, 10:00 Uhr

(ll) Im Rheingauviertel wurden zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen drei

Fahrräder aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Nach ersten

Erkenntnissen haben der oder die unbekannten Täter die Glaseinfassung der

Haustür zum Treppenhaus des Objektes in der Blücherstraße eingeschlagen, um

diese zu öffnen. Anschließend brachen die Täter die Tür zu dem Kellerraum auf

und entwendeten drei Fahrräder im Gesamtwert von über 10.000EUR. Zusätzlich

verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein graues Rennrad und ein weißes

Mountainbike der Marke „SPECIALIZED“ und ein weiteres rotes Mountainbike der

Marke „Rocky Mountain“.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der

Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345 2440 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Wiesbaden – Nordenstadt, Daimlerring,

Donnerstag, 21.10.2021, 14:00 Uhr bis 14:10 Uhr

(ll) Während eines 10-minütigen Einkaufs wurde der Pkw eines 42-jährigen

Wiesbadeners auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Nordenstadt bei

einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Polizei ist auf der Suche nach der

unfallverursachenden Person. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Unfall

bereits am Donnerstag, dem 21.10.2021 zwischen 14:00 Uhr und 14:10 Uhr, auf dem

Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Daimlerring ereignet haben. Als der

Wiesbadener nach seinem Einkauf wieder zu seinem schwarzen Audi zurückkam,

stellte er fest, dass jemand beim Ein- oder Ausparken sein Fahrzeug beschädigt

habe. Am Fahrzeugheck entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000EUR. Die

unfallverursachende Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können,

werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer

(0611) 345 – 0 zu melden.

VW angefahren und geflüchtet,

Wiesbaden, Holzstraße,

Mittwoch, 27.10.2021, 15:40 Uhr

(ll) Am Mittwochnachmittag kam es in Dotzheim zu einem Unfall zwischen zwei Pkw,

bei dem die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle flüchtete. Gegen

15:40 Uhr fuhr die Geschädigte mit ihrem schwarzen Polo die Holzstraße aus

Richtung Dotzheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Waldstraße, als ein grüner

Mazda zum Überholen ansetzte und beim Ausscheren den Polo streifte. Die

unbekannte Fahrerin des Mazdas ließ den Fahrer des Polos mit einem Sachschaden

von ca. 2.500EUR allein am Unfallort zurück und setzte die Fahrt ohne anzuhalten

fort. Nach Angaben des Polo-Fahrers habe es sich bei der Fahrerin des Mazdas um

eine Frau im Alter von etwa 50 Jahren gehandelt. Die Dame habe dunkle, gewellte,

kinnlange Haare gehabt.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Diebstahl auf Baustelle,

Geisenheim-Johannisberg, Badpfad, Freitag, 22.10.2021, 12:30 Uhr bis Montag,

25.10.2021, 07:15 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Diebe eine Baustelle auf dem

Gelände des Kloster Johannisberg in der Straße „Badpfad“ aufgesucht und dort

Werkzeug entwendet. Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagfrüh stahlen die

Langfinger einen Bohrhammer samt entsprechendem Zubehör der Marke „Hilti“ im

Wert von mindestens 1.000 Euro und flüchteten im Anschluss in unbekannte

Richtung.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Fahrzeugführer berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs,

Taunusstein-Neuhof, Lindenstraße, Donnerstag, 28.10.2021, 00:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag gelang es einer Streife der Polizeistation Bad

Schwalbach einen Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen, der im Verdacht steht

eine Reihe an Straftaten begangen zu haben. Gegen 00:50 Uhr entschieden sich die

Beamten dazu im Bereich der Lindenstraße in Taunusstein-Neuhof einen schwarzen

Mercedes zu kontrollieren, welcher mit einem Mann und einer Frau besetzt war.

Der Fahrer, ein 32-jähriger Wiesbadener, konnte den Beamten keine gültige

Fahrerlaubnis aushändigen. Darüber hinaus ergaben sich während der Kontrolle

Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Alkohol und

Betäubungsmitteln. Nachdem entsprechende Tests den Verdacht bestätigten, wurde

der Mann zur Polizeistation Bad Schwalbach gebracht, wo bei ihm eine

Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Wiesbadener muss sich nun in einem

Strafverfahren wegen des führerscheinlosen Fahrens unter Einfluss berauschender

Mittel verantworten.

Geldbörse gestohlen,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Donnerstag, 28.10.2021, 11:00 Uhr bis 11:30

Uhr

(wie)Am Donnerstag wurde einer Frau in einem Supermarkt in Bleidenstadt die

Geldbörse gestohlen. Die 67-Jährige hatte während des Einkaufens ihre Handtasche

nicht immer im Blick. An der Kasse bemerkte sie dann, dass ihre Geldbörse aus

der Handtasche entwendet worden war. Darin befanden sich neben Bargeld diverse

Plastikkarten. Da es leider immer wieder zu Diebstählen von Geldbörsen in

Supermärkten kommt, erinnert die Polizei daran, stets die eigenen Wertsachen am

Körper zu tragen. Die dreisten Diebe nutzen jede noch so kurze Möglichkeit eines

Diebstahls und insbesondere Handtaschen an oder in Einkaufwagen sind ein

beliebtes Ziel der Langfinger.