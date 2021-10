Ettlingen – Autofahrerin übersieht Fahrradfahrerin

Ettlingen (ots) – Beim Einfahren auf einen Supermarkt-Parkplatz in der

Pforzheimer Straße übersah am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr, eine 39-jährige

Autofahrerin eine Fahrradfahrerin auf dem Radweg. Beide legten eine Vollbremsung

ein, wobei sich die Radfahrerin den Erkenntnissen zufolge überschlug. Infolge

des Sturzes wurde sie leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus

gebracht.

Karlsruhe – Vorfahrtsunfall mit zwei Leichtverletzten

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag gegen 13.30

Uhr an der Kreuzung Steinhäuserstraße / Hermann-Veit-Straße, als ein 20-jähriger

Autofahrer von der Steinhäuserstraße links auf die Hermann-Veit-Straße abbog und

dabei offensichtlich einen in Richtung Europahalle fahrenden Pkw übersah.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 20-Jährige und seine 47 Jahre alte

Unfallkontrahentin leicht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 12.000

Euro. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher

abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte nach Rotlichtverstoß

Karlsruhe (ots) – Zwei leichtverletzte Personen und ein Sachschaden von

insgesamt etwa 27.000 Euro waren am Mittwoch gegen 10.15 Uhr die Bilanz eines

Verkehrsunfalls in der Wolfartsweierer Straße an der Einmündung zum Ostring.

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, ist eine 26-jährige Pkw-Fahrerin

wohl über eine rote Ampel gefahren und in der Folge mit einem entgegenkommenden

59-jährigen Autofahrer zusammengestoßen. Dieser wollte nach links abbiegen und

war seinen Angaben zufolge bei Grünlicht in die Einmündung zum Ostring

eingefahren.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Einsatz eines Rettungsdienstes

war für die Verletzten nicht erforderlich.