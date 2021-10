Bruchsal – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad mit zwei leichtverletzten Personen

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das

Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad am

Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Germersheimer Straße in Bruchsal.

Nach ersten Ermittlungen übersah ein 62-jähriger Pkw-Fahrer offenbar den von

rechts aus dem Zieglerweg kommenden 16-jährigen Leichtkraftradfahrer und

kollidierte mit diesem. Der 16-Jährige und sein Sozius wurden durch den

Zusammenstoß leicht verletzt, benötigten jedoch keinen Rettungsdienst.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

mehrere tausend Euro.

Bruchsal/BAB 5 – Gewerblicher Güter- und Personenverkehr bei Verkehrskontrollen auf der A5 im Fokus der Verkehrspolizei

Bruchsal / BAB 5 (ots) – Die Verkehrspolizei Karlsruhe führte mit Unterstützung

von Kräften des Polizeipräsidiums Mannheim, des Polizeipräsidiums Offenburg, des

Hauptzollamts Karlsruhe sowie der Gewerbeaufsicht am Dienstag auf der

Bundesautobahn 5, auf der Tank-und Rastanlage Bruchsal, umfangreiche

Verkehrskontrollen durch. Im Fokus standen hierbei der gewerbliche Güter- und

Personenverkehr und die damit verknüpften Themen wie Ladungssicherung,

technischer Zustand der Fahrzeuge, Fahrpersonal, Sicherheitsabstand und die

Einhaltung der Sozialvorschriften.

Insgesamt wurden von den rund 50 Kontrollierenden, im Zeitraum zwischen 08.30

Uhr und 14:00 Uhr, 163 Fahrzeuge und 166 Personen kontrolliert. Dabei konnten

mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung festgestellt werden,

insbesondere Mängel an der Bereifung. Bei sieben Fahrzeugen wurde die

Ladungssicherung bemängelt, wobei zwei Gespannen die Weiterfahrt untersagt

wurde. Bei elf Fahrern wurde eine fehlerhafte Erfassung der Lenk- und Ruhezeiten

beanstandet und in zwei Fällen ein Gurtverstoß festgestellt. Zwei weitere

Fahrzeuglenker waren durch die Benutzung ihrer Mobiltelefone aufgefallen und

einer Kontrolle unterzogen worden. Bei den durchgeführten Messungen der

Sicherheitsabstände waren von den insgesamt 129 zur Anzeige gebrachten

Fahrzeugen, 127 Lastwagen.

Karlsruhe – Autofahrerin übersieht Rollerfahrer

Karlsruhe (ots) – Eine 46-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch gegen 18:40 Uhr

in den Kreuzungsbereich Pfinzstraße / Pforzheimer Straße ein, um nach links auf

die Pforzheimer Straße abzubiegen. Offensichtlich übersah die 46-Jährige hierbei

einen ihr entgegenkommenden Roller und kollidierte während des Abbiegevorgangs

mit diesem. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus

gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Hambrücken – Alkoholisierter Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und findet sich im Wald wieder

Karlsruhe (ots) – Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 22:10 Uhr

die Landstraße 556 in Richtung Wiesental und kam in einer Linkskurve von der

Fahrbahn ab. Offenbar hatte er die im Kurvenanfang beginnende Leitplanke als

Sprungrampe benutzt und war wohl so auf den hinter der Leitplanke liegenden

Grünstreifen gelangt sein. Im weiteren Verlauf schanzte das Auto noch in den

angrenzenden Wald und kam dort schließlich 60-70 Meter von der Fahrbahn entfernt

zum Stillstand.

Der Fahrer blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Da ein vor Ort

durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille ergab, musste der

21-Jährige die Beamten auf die Dienststelle begleiten und sich einer Blutprobe

unterziehen. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Die Polizei behielt

seinen Führerschein ein.

Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Das nicht mehr

fahrbereite Auto musste aufwendig abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Unter Drogeneinfluss und mit verdächtigen Impfpässen kontrolliert

Karlsruhe (ots) – Neben einer Fahrt unter Drogeneinfluss stellte eine

Funkstreife des Verkehrsdienstes der Polizei Karlsruhe in der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch eventuell eine Urkundenfälschung in Bezug auf Impfpässe fest.

Gegen 0.30 Uhr kontrollierten die Beamten ein mit zwei jungen Männern besetztes

Fahrzeug auf der Südtangente in Höhe der Autobahnanschlussstelle

Karlsruhe-Mitte. Während der Überprüfung konnten die Polizisten deutlich

Marihuana riechen. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest ergab

weitere Verdachtsmomente hinsichtlich einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Der

21-Jährige musste auf der Dienststelle Blut abgeben. Weitere Durchsuchungen von

Personen und Fahrzeug verliefen negativ.

Beim Begleiter des 21-Jährigen wurden aber zwei Impfpässe versehen mit dem

Eintrag von Corona-Impfungen aufgefunden. Hier ergaben sich Ungereimtheiten

bezüglich der Echtheit der Impfungen und der Eigentumsverhältnisse der Pässe.

Karlsruhe – Einbruch in Wohncontainer

Karlsruhe-Hagsfeld (ots) – Zu einem Einbruch in einen Wohncontainer im Gewann

„Lachäcker“ in Karlsruhe-Hagsfeld, der am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 14.40

Uhr verübt wurde, sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

An der Rückseite des Containers war ein Fenster aufgehebelt worden. Anschließend

stahlen unbekannte Täter hochwertigen Schmuck und Uhren.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird um Meldung beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 gebeten.