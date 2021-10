Darmstadt

Darmstadt: Werkzeugkasten aus Mercedes gestohlen / Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise zu den Dieben geben?

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (26.-27.10.)haben Kriminelle

zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr einen Werkzeugkasten aus einem blauen Mercedes, der

in der im Richard-Wagner-Weg parkte, entwendet. Die Darmstädter Kriminalpolizei

(K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Darmstadt: Einbruch in Tonstudio / Lautsprecher und Computerzubehör gestohlen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag (25.-26.10.) haben Einbrecher die

Büroräume eines Tonstudios heimgesucht und Beute gemacht. Zwischen Montagabend,

19 Uhr und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster des Gebäudes

auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumen. Dort ließen sie Lautsprecher

und Computerzubehör im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Die Darmstädter

Kripo (K 21/22) ist mit dem Fall betraut, ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl und

nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfall mit Flucht

Roßdorf (ots) – Am Mittwoch, den 27.10.2021, kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:15

Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Geißberganlage in

Roßdorf. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streife einen geparkten grauen

Opel Astra einer 57-jährigen Frau aus Ober-Ramstadt und beschädigte diesen. Es

entstand ein Sachsschaden in Höhe von ca. 250,00 EUR. Der Unfallverursacher

entfernte sich ohne seine Daten zu hinterlassen. Zeugen des Vorfalls werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154/6330-0 mit der Polizeistation

Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Pfungstadt-Eschollbrücken: Falsche Telekommitarbeiter erbeuten Schmuck / Kriminelle gehen arbeitsteilig vor / Polizei warnt

Pfungstadt (ots) – Am Dienstag (26.10.) haben zwei Trickbetrüger ihr Unwesen in

der Jahnstraße getrieben und Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin gestohlen.

Gegen 10.30 Uhr hatte ein Täter bei der 84-Jährigen geklingelt und sich mit der

Geschichte er sei ein Mitarbeiter der Telekom, beauftragt damit die Leitungen im

Haus zu prüfen, Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft. Nachdem er zusammen

mit der älteren Dame die Kellerräume und dortige Leitungen ‚untersuchte‘, gab er

an, einen Kollegen hinzuziehen zu müssen. Nach einem kurzen Telefonat erschien

sodann ein zweiter Mann im Haus der Seniorin. Während einer der Täter nun die

Dame fortwährend in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein Komplize die

Ablenkung, durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen und erbeutete Schmuck

im Wert von mehreren Hundert Euro. Danach trat das kriminelle Duo die Flucht an.

Beide Trickbetrüger wurden auf etwa 35 Jahre geschätzt. Einer der beiden soll

bei einer Größe von circa 1,80 Meter von „schmaler“ Statur gewesen sein. Er

hatte blonde Haare und trug einen hellbraunen Pullover. Sein Komplize wurde auf

eine Körpergröße von etwa 1,70 Meter geschätzt. Seine kurzen Haare waren schwarz

und er hatte eine kräftige Statur.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und sucht Zeugen.

Die Beamten fragen: Wer hat zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in Tatortnähe verdächtige

Beobachtungen gemacht? Bei wem hat das Duo möglicherweise vor oder nach der Tat

auch geklingelt? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Unter der Rufnummer

06151/9690 nehmen die Ermittler sachdienliche Hinweise entgegen.

Neben der Suche nach Zeugen ist es der Polizei zudem ein Anliegen, nochmals

eindringlich zu warnen:

Lassen Sie keine fremden Personen in ihr Haus / Wohnung!

Fragen Sie sich: Habe ich einen Handwerker / Techniker bestellt?

Bedenken Sie: Seriöse Unternehmen kündigen ihre Wartungs-/

Installationstermine an.

Sensibilisieren Sie sich und ihre älteren Familienangehörigen,
indem Sie miteinander die möglichen Betrugsvarianten besprechen!

indem Sie miteinander die möglichen Betrugsvarianten besprechen!

Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen, ziehen
Sie im Zweifel Personen ihres Vertrauens zurate oder
kontaktieren Sie die Polizei.

Sie im Zweifel Personen ihres Vertrauens zurate oder

kontaktieren Sie die Polizei.

Groß-Gerau

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zwischen Dienstag, den 26.10.2021 um 18:00 Uhr und Donnerstag, den 27.10.2021 um 11:10 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Fasanenweg in Kelsterbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde durch bislang unbekannten Unfallverursacher die weiße Sattelzugmaschine eines parkenden Lkw-Gespanns beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Kelsterbach in Verbindung zu setzen.

Rüsselsheim: Außer Rand und Band – Polizei nimmt 50-Jährigen vorläufig fest

Außer Rand und Band zeigte sich ein 50-Jähriger am Dienstagabend (26.10.) in der Feuerbachstraße, woraufhin er von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Gegen 18.15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, weil ein Mann im dortigen Bereich andere Passanten angepöbelt, randaliert und mit Flaschen um sich geworfen haben soll. Umgehend begab sich eine Streife zum Einsatzort und konnte den Beschriebenen antreffen. Nach jetzigem Kenntnisstand zeigte sich der 50-Jährige während der Kontrolle der Streife gegenüber aggressiv, beleidigte diese und schlug in Richtung der Beamtin. Im Anschluss nahmen die Ordnungshüter den Mann vorläufig fest. Auch bei der Festnahme leistete der 50 Jahre alte Mann erheblichen Widerstand. Die Streife wurde hierbei leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber weiter fortsetzen. Die Beamten erstatteten Strafanzeige. Wieso der Mann ein solches Verhalten an den Tag legte, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Stockstadt: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Mehrere Fahrzeuge im westlichen Stadtgebiet von Stockstadt rückten im Tatzeitraum zwischen Montagabend (25.10.) und Dienstagmorgen (26.10.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach jetzigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an einem grauen Audi in der Dammstraße, an einem schwarzen BMW in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße und an einem grauen Mercedes in der Otto-Brenner-Straße zu schaffen. Hieraus entwendeten sie unter anderem persönliche Gegenstände, Bargeld und Sonnenbrillen. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wie es die Kriminellen schafften an die Innenräume der Wägen zu gelangen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Gernsheim ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06258/93430 entgegen.

Odenwaldkreis

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Michelstadt

Michelstadt (ots) – Am Mittwoch, 27.Oktober, kam es gegen 07:30 Uhr auf der

Erbacher Straße in Michelstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein jugendlicher

Radfahrer verletzt wurde. Der 16-jährige Erbacher befuhr mit seinem Fahrrad den

Gehweg entlang der Erbacher Straße in Richtung Gymnasium. An der Einfahrt der

örtlichen Bankfiliale bog ein weißer PKW nach rechts auf den Parkplatz ein und

kreuzte so den Fahrweg des Radlers, welcher hierdurch gegen das Fahrzeug prallte

und stürzte. Hierbei wurde der Jugendliche leicht an Händen und Gesicht

verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unmittelbar fort,

ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der Radfahrer wurde

anschließend durch eine, ebenfalls unbekannte, Autofahrerin versorgt. Hinweise

auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach, Tel. 06062/953-0,

entgegen.