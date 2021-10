Frankfurt: Autofahrer kommt rasante Fahrt teuer zu stehen

Frankfurt (ots) – (em) Am Freitagabend (22.10.2021) führte die Frankfurter

Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Für einen Autofahrer dürfte es

besonders teuer werden.

Am Freitagabend führten Beamtinnen und Beamte der Frankfurter Polizei im Bereich

der Mainzer Landstraße Lichttests sowie Geschwindigkeitskontrollen durch.

Hierbei ging ihnen ein Mann ins Netz, welcher mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit unterwegs war. Statt der erlaubten 50 km/h, ist der BMW-Fahrer

rund 125 km/h gefahren. Er muss nun mit mindestens 680 Euro Bußgeld, 2 Punkten

sowie 3 Monaten Fahrverbot rechnen.

Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ist seit Jahren eine der

Hauptunfallursachen. Daher wird die Frankfurter Polizei auch weiterhin

Geschwindigkeitskontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr

nachhaltig zu steigern.

Bundesautobahn 661: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt – (fue) Am Sonntag, den 24. Oktober 2021, gegen 20.20 Uhr,

befuhr der Fahrer eines Audi das Gelände einer Tankstelle an der BAB 661, kurz

vor der Anschlussstelle Bad Homburg, in Fahrtrichtung Egelsbach.

Dort stieß er gegen die Zapfsäule, betankte aber noch seinen Wagen und ließ den

Kraftstoff durch seine Mitfahrerin bezahlen. Danach setzte er seine Fahrt fort,

ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Kurze Zeit später konnte der

beschädigte Pkw in der Nähe der Halteranschrift im Frankfurter Nordend parkend

aufgefunden werden. Nach erfolgter Anordnung wurde die Wohnung des 41-jährigen

Halters durchsucht, nachdem zuvor auf Klingeln nicht geöffnet worden war. Der

Beschuldigte erschien, kurz nachdem der Schlüsseldienst die Tür geöffnet hatte.

Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, eine Blutentnahme wurde

durchgeführt. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wurde

nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Körperverletzung

Frankfurt – (dr) Am Sonntag, den 24. Oktober 2021, kam es in der

Taunusstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich mehrere

Männer gegenseitig verletzten. Ein 28-Jähriger leistete nach seiner Festnahme

Widerstand.

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten drei 28, 29 und 44 Jahre alte Männer

morgens aneinander und konnten von einer Revierstreife in Höhe der Taunusstraße

45 festgestellt werden. Das Trio blutete zum Teil im Gesicht und an den Händen.

Um ein erneutes Aufeinandertreffen zu verhindern, trennten die Streifenbeamten

sowie weitere Unterstützungskräfte die Kontrahenten voneinander und nahmen diese

fest. Einer der vorläufig Festgenommenen, ein 28-Jähriger, ließ sich dabei zu

Boden fallen und rollte sich auf dem Gehweg hin und her. Sein 29-jähriger

Begleiter musste in der Folge von diesem zurückgezogen werden, wobei sich ein

Polizist leicht verletzte. Unvermittelt erhob sich nun der 28-Jährige und nahm

gegenüber den Beamten eine Kampfhaltung ein, sodass sie gegen ihn Pfefferspray

einsetzen mussten. Der renitente Mann wurde im Anschluss erstversorgt und mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, um das vorherige Krampfen

näher untersuchen zu lassen. Eine erste Einschätzung des Krankenhauspersonals

ergab, dass der Mann den Krampfanfall offenbar nur vorgetäuscht hatte.

Die drei Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung

dauern an.