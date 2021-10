Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Wo ist Nadiya Yehia M. aus Wölfersheim?

Ein Großaufgebot von Rettungsdienst und Polizei sucht auch weiterhin rund um Wölfersheim nach der seit Sonntagabend (24.10.2021) vermissten, 12 Jahre alten Nadiya Yehia M.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen kommt es unter anderem zum Einsatz eines Polizeihubschraubers, der Hundestaffel des Rettungsdienstes sowie zu Lautsprecherdurchsagen.

Auch Kolleginnen und Kollegen der Licher Bereitschaftspolizei unterstützen.

Ein Foto des gesuchten Mädchens ist unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5055409 einsehbar.

Büdingen: Einbruch in Taxiunternehmen

In der Nacht zu Montag sind Straftäter in die Büroräume eines Taxi-Unternehmens in der Frankfurter Straße eingebrochen und haben neben einem hohen vierstelligen Bargeldbetrag auch verschiedene Dokumente gestohlen.

Die Friedberger Kripo ermittelt, unter anderem wegen des besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei zu melden. Wer hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Frankfurter Straße beobachten können?

Friedberg: Schlägerei vor Gaststätte

Vor einer Gaststätte in der Friedberger Kaiserstraße sind am frühen Sonntagmorgen zwei Personengruppen aneinandergeraten.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll es wenige Minuten nach 5 Uhr schließlich zu einer Schlägerei gekommen sein, an welcher etwa ein Duzend Personen beteiligt gewesen sein soll. Unter anderem soll ein 25-Jähriger einen 34 Jahre alten Kontrahenten sowie einen 28-Jährigen mit einem Baseballschläger verletzt haben. Auch der Beschuldigte trug Verletzungen davon.

Nun ermittelt die Friedberger Polizei, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Cold Case – Sabrina“ – Auf der Suche nach der Mutter eines toten Säuglings

Der Fall eines bereits Ende der 90er Jahre im Raum Büdingen tot aufgefundenen Säuglings gibt den Ermittlern bis heute Rätsel auf. Staatsanwaltschaft und Polizei lassen auch nach über 22 Jahren nichts unversucht, die Mutter des Kindes ausfindig zu machen. Am 01. April 1999 war ein Spaziergänger auf einem Feldweg zwischen Büdingen-Vonhausen und Büdingen-Lorbach auf einen in Plastiktüten verpackten Leichnam eines Neugeborenen gestoßen. Trotz umfangreicher Ermittlungen ist es bis heute nicht gelungen, die genauen Umstände des Todes bzw. der Leichenablage sowie die Identität des von den Strafverfolgungsbehörden „Sabrina“ genannten Mädchens zweifelsfrei zu klären.

Zur Aufhellung dieser Fragen soll nun eine von Seiten der Staatsanwaltschaft und der Polizei initiierte DNA-Reihenuntersuchung beitragen. Daher werden im Laufe der kommenden Wochen insgesamt etwa 600 Frauen, die zum Zeitpunkt des Leichenfundes zwischen 13 und 30 Jahren alt und damals im Raum Büdingen wohnhaft waren, zur Abgabe einer freiwilligen Speichelprobe gebeten. Nähere Informationen zum Sachverhalt und zu der am 06. und 07. November 2021 in Lorbach stattfindenden DNA-Reihenuntersuchung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Broschüre oder besuchen Sie die Homepage der Polizei unter www.polizei.hessen.de/Fahndungen/Personen/Ungeklaerte-Mordfaelle/.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg telefonisch unter der Nummer 0611 – 32866 – 3759 oder per Mail an AG-Sabrina-K10-FB.ppmh@polizei.hessen.de entgegen. Weitere Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen (Tel.: 0641 – 934 – 3215, E-Mail: thomas.hauburger@sta-giessen.justiz.hessen.de).