Ludwigshafen: Stadtnotizen 20.10.2021

Baustelle am alten Postgebäude in der Rohrlachstraße führt zu Verkehrseinschränkungen

In der Zeit von Freitag, 22. Oktober, bis voraussichtlich 20. Dezember 2021 wird die Seilerstraße Einmündung Rohrlachstraße aufgrund der Baustelle am alten Postgebäude gesperrt.

Die Durchfahrt der Seilerstraße in die Rohrlachstraße ist nicht mehr möglich. Die Einbahnstraßenregelung in der Seilerstraße zwischen Kanalstraße und Rohrlachstraße wird aus diesem Grund aufgehoben. In der Seilerstraße werden dafür Haltverbote eingerichtet.

Die Stadtverwaltung bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis

Matthäus-Passion 2727

Die 2002 gegründete Kamea Dance Company, die zu den bedeutendsten zeitgenössischen Tanzcompagnien Israels zählt, gastiert am Montag, 1.11.2021 um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen. Das gefeierte Ensemble präsentiert die bewegende und bilderstarke Choreographie Matthäus-Passion 2727 ihres künstlerischen Leiters Tamir Ginz nach dem großen Oratorium Johann Sebastian Bachs über das Leiden Jesu Christi.

Ebenso berührend wie die sakrale Musik Bachs ist die Interpretation der Kamea Dance Company, für die Tamir Ginz eine packende Choreographie geschaffen hat. Er führt den geschundenen Jesus Christus vor Augen, der sich unter Schmerzen zum Hügel Golgotha vor der Stadtmauer Jerusalems schleppt und dessen toter Körper später von den Tänzern auf die Bühne getragen wird, nachdem sie seinen Tod gefordert hatten. Die Verzweiflung seiner Anhänger angesichts der Kreuzigung ihres Freundes und die verlorene Hoffnung ist deutlich greifbar. Das Tänzerensemble bringt allein über die Ausdruckskraft der Körper ein gewaltiges Drama auf die Bühne: Qualvoll erzählen die Körper von innerem Kampf und der Angst vor dem Tod.

Dass Tamir Ginz als Sohn von Überlebenden des Holocaust dieses Kapitel der Bibel mit den Mitteln des Tanzes nachzeichnet, gibt seiner Umsetzung eine besondere emotionale Bedeutung: Sie soll eine Brücke bauen zwischen Nationen und Religionen. Die Bilder, Bewegungsabläufe und Stimmungen prägen sich tief ins Gedächtnis ein und halten ein leidenschaftliches Plädoyer für Frieden und gegenseitigem Respekt.

Ginz‘ Vision ist zugleich ein Appell an die Zukunft mit dem Ausblick ins Jahr 2727, 1000 Jahre nach der Uraufführung von Bachs Matthäus-Passion. Die großartigen, ganz in Schwarz gekleideten Tänzerinnen und Tänzer (Kostüme: Limor Hershko Dror) agieren ausdrucksstark und einfühlsam im geometrischen, schwarz-weiß gehaltenen Bühnenbild von Adam Keller, die beeindruckende Lichtregie von Yaron Abulafia unterstreicht die feierliche Atmosphäre.

Preise 47 € / 40 € / 33 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558

KVD wegen alkoholisierter Personen gefordert

Zwei alkoholisierte Personen haben am Dienstag, 19. Oktober 2021, den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) beschäftigt. Zunächst hatte die Polizei die Einsatzkräfte gegen 18.20 Uhr gebeten, Maßnahmen gemäß des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) für einen 30-Jährigen zu prüfen. Der Mann wies bei einem Test einen Atemalkoholwert von rund 3,8 Promille auf. Der KVD begleitete ihn daraufhin von der Polizeiwache ins Stadtklinikum Frankenthal. Kurz vor 23 Uhr forderte die Polizei eine KVD-Streife in die Ludwigstraße an, weil sich eine Frau schwankend am Fahrbahnrand aufhielt. Sie wurde mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 3,2 Promille. Die Frau ließ sich stationär aufnehmen.