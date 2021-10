Neustadt an der Weinstraße – Nach dem Aussetzen des Eisvergnügens 2020 aufgrund den Corona-Maßnahmen hoffen viele auf eine neue Eislaufsaison auf dem Bahnhofsvorplatz im Jahr 2021.

Am heutigen Mittwoch, 20.10.2021, ist nach dem Abbau des Neustadts Weingarten der Bahnhofsvorplatz fast frei. Die „Winzer-Scheune“ von Patrick Forlani, der auch die Eisbahn betreibt, ist noch nicht abgebaut. Nach Angaben der Pressestelle der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße wurde von städtischer Seite aus über den Betrieb der Eislaufbahn in der Saison 2021/22 noch nicht entschieden. Über die Entscheidung berichten wir nach.