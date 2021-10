Rodgau-Jügesheim (ots)-(fg) – Passanten fanden am Donnerstagnachmittag 14.10.2021 eine leblose Person am Straßenrand liegend in der Gratian-Grimm-Straße in Jügesheim. Neben dem Mann, der offenbar eine Kopfverletzung erlitten hatte, lag ein weißes Trekkingrad. Der Unbekannte kam noch mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik, wo er letztlich verstarb.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und beschreibt die Person, zu deren Identität es bisher keine Hinweise gibt.

Wer kennt diesen Mann:

schlanke Statur, etwa 1,80 Meter groß, circa 60 Jahre alt, weiße mittellange Haare. Der Mann trug eine braune Jacke, eine blaue Jeans und ein weiß-blau kariertes Hemd. Zudem führte er ein weißes Trekkingrad mit sich.

Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem Alleinunfall aus. Hinweise auf eine Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers gibt es bisher nicht.

Das Fachkommissariat 11 bittet nun um Hinweise zu der beschriebenen Person sowie des vermeintlichen Unfallgeschehens unter der Rufnummer 069 8098-1234.

