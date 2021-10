Aggressive Bettler am Einkaufsmarkt – Polizei ermittelt wegen Nötigung

Mörfelden-Walldorf (ots) – Mehrere Kunden eines Einkaufszentrums in der Farmstraße teilten der Polizei am Donnerstagmittag 14.10.2021 gegen 12.00 Uhr mit, dass an der Örtlichkeit ein Mann, eine Frau sowie ein Kind aggressiv um Geld betteln würden und hierbei Personen teils am Verlassen der Geschäfte hinderten, solange diese kein Geld gaben. Eine Geschädigte meldete sich bereits bei der Polizei.

Die Polizisten nahmen anschließend eine 71-jährigen Frau und ihren 17-jährigen Begleiter vorläufig fest. Ein in Begleitung des Duos befindlicher 12-jähriger Junge trat eigenständig den Heimweg an. Zudem stellten die Ordnungshüter rund 17 Euro Münzgeld sicher.

Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Reifenplatzer verursacht größeren Unfall

Büttelborn (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 ereignete sich gegen 21:00 Uhr auf der A67, zwischen der Anschlussstelle Groß-Gerau und der Anschlussstelle Büttelborn, ein größerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Autos beschädigt wurden. Ein Lastkraftwagen befuhr die Autobahn in Richtung Darmstadt, als an dessen Anhänger ein Reifen platzte, sich von der Felge löste und auf dem rechten Fahrstreifen liegen blieb.

In der Folge wurde der Reifen von insgesamt 10 Autos überfahren. An den Autos und dem LKW entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 36.000 Euro.

Die Autobahn wurde durch eine Streife der Autobahnpolizei Südhessen kurzzeitig voll gesperrt, um die Reifenteile von der Fahrbahn zu entfernen. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn musste durch die Autobahnmeisterei noch für mehrere Stunden gesperrt werden, damit der Reifen am Anhänger gewechselt und der LKW seine Fahrt schließlich fortsetzen konnte. Die beschädigten Autos konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme ebenfalls alle wieder antreten.

Darmstadt-Dieburg

Fahrrad fällt auf B 26 vom Autodach – Polizei sucht Eigentümer

Groß-Zimmern (ots) – Am Freitagmorgen 15.10.21 gegen 8.00 Uhr bemerkten Verkehrsteilnehmer, dass sich auf der B 26, zwischen den Anschlussstellen Groß-Zimmern und Groß-Umstadt ein auf dem Dach eines bislang unbekannten weißen Autos transportiertes Fahrrad löste und anschließend auf die Fahrbahn fiel. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, vermutlich bemerkte er das Herabfallen des weißen Mountainbikes der Marke “Cube” gar nicht.

Das Rad wurde von der Polizei sichergestellt. Geschädigt bzw. gefährdet wurde nach gegenwärtigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand.

Die Ordnungshüter suchen nun den Besitzer des Fahrrads. Der “Verlierer” oder auch Personen, die Hinweise auf den Fahrradbesitzer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Unfall mit drei Verletzten in Autobahnbaustelle

Weiterstadt (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 ereignete sich gegen 22 Uhr auf der A5, zwischen der Anschlussstelle Weiterstadt und der Rastanlage Gräfenhausen, ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Durch eine in dem Bereich eingerichtete Nachtbaustelle, waren die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt und die Geschwindigkeit auf 80km/h herabgesetzt.

Ein 20-jähriger aus Frankfurt näherte sich der durch mehrere Sperrwände abgesicherten Baustelle und musste seinen Fahrstreifen weiter nach links wechseln. Von hinten näherte sich in diesem Moment ein 39-jähriger aus Frankfurt mit höherer Geschwindigkeit auf eben diesem Fahrstreifen und fuhr auf das Fahrzeugheck auf. Durch den Aufprall verteilten sich Fahrzeugteile über die gesamte Fahrbahn, die beiden Autos kamen quer über die beiden linken Fahrstreifen verteilt zum Stehen und mussten durch die herbeigerufenen Abschleppdienste per Kran geborgen werden.

Neben dem entstandenen Sachschaden, den die Polizei auf ca. 60.000 Euro schätzt, wurden 3 Leichtverletzte zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die A5 blieb in Richtung Frankfurt wegen der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung für rund eine Stunde voll gesperrt.

Kreis Bergstraße

Schwarzer 1er BMW an der L 3398 aufgebrochen

Lorsch (ots) – Die Heckscheibe eines schwarzen 1er BMW wurde am Donnerstag 14.10.2021 auf einem Feldweg an der Landesstraße 3398 eingeschlagen. Die Täter nutzten die kurze Zeit der Wagenlenkerin, die gegen 16.45 Uhr mit ihrem Hund spazieren gegangen war. Aus dem Auto wurden 40 Euro aus dem Portemonnaie gestohlen.

Die Reparatur der Scheibe wird etwa 800 Euro ausmachen. Wer Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Odenwaldkreis

Einbrecher in der Sophienstraße – Kripo sucht Zeugen

Erbach (ots) – Über ein aufgebrochenes Fenster konnten Einbrecher am Donnerstagabend 14.10.2021 in ein Einfamilienhaus in der Sophienstraße einbrechen. Das als Kosmetikstudio ausgebaute Untergeschoss wurde, wie auch die übrigen Räume des Hauses, systematisch nach Wertsachen abgesucht.

Mit aufgefundenem Bargeld verschwanden die Täter durch die Haustür. Die Tatzeit lag zwischen 18.15-20.30 Uhr. Mit dem Fall beschäftigt sich aktuell die Kriminalpolizei (K 21/ 22), die auch Zeugenhinweise entgegennimmt. Telefon: 06062 / 953-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ? Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen