Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk.

Weisenheim am Berg: Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss unterwegs

Weisenheim am Berg (ots) – Am Sonntag, 10.10.2021, gegen 16:15 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Verkehrskontrolle in Weisenheim am Berg durch. Bei dem 22-jährigen PKW-Führer aus dem Kreis Bad Dürkheim konnten im Rahmen der Kontrolle drogentypische Aufffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten mehrere Cannabisblüten aufgefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden bis zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit sichergestellt. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot, eine Geldbuße sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Neuleiningen: Gewalt in engen sozialen Beziehungen, alkoholisierter Mann schlägt Frau und beleidigt Beamte

Neuleiningen, Mittelgasse – 10.10.2021, 23:50 Uhr (ots) – Die PI Grünstadt wurde über einen alkoholisierten Mann informiert, der vor der Wohnungstür stehe und aggressiv sei. Die 51-jährige Geschädigte gab an, zuvor auch von ihm geschlagen worden zu sein. Die Beamten trafen den 55-Jährigen an. Dieser war unkooperativ und beleidigte die Beamten während der Maßnahmen. Er hatte auch das Auto der 51-Jährigen beschädigt. Der 55-Jährige wurde bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Grünstadt: Rollerfahrer und Beifahrerin beim Sturz leicht verletzt

Grünstadt, Kreisel Industriestraße – 10.10.2021, 17:30 Uhr (ots) – Ein 15-Jähriger befuhr mit seinem Roller den neuen Kreisel an der Industriestraße, als er offensichtlich aufgrund eines nicht hoch geklappten Ständers aufsetzte und stürzte. Betroffen war auch eine 16-jährige Beifahrerin. Die Beiden zogen sich Prellungen und Schürfwunden an den Knien zu. Der Roller blieb unbeschädigt.

Grünstadt: Rabiater „Ex“ – Autoschlüssel sichergestellt

Grünstadt, Schlesingerstraße – 10.10.2021, 05:30 Uhr (ots) – Die 48-jährige Geschädigte wandte sich hilfesuchend an unsere PI, weil es wegen der Trennung „Stress“ gab und sie von ihrem „Ex“ gegen einen Türrahmen gestoßen wurde. Die Beamten fanden den 53-Jährigen in der Wohnung des Opfers vor. Die 48-Jährige hatte Blessuren am Oberarm und klagte über Kopfschmerzen. Gegen den 53-Jährigen wurde eine Gewaltschutzverfügung erlassen – er wurde der Wohnung verwiesen. Aufgrund seiner Alkoholisierung (lt. Test über 1,3 Promille) wurde sein Autoschlüssel sichergestellt, um ein Wegfahren zu verhindern.

Lambrecht, Neustadt, Maikammer: In psychiatrische Klinik nach versuchtem Totschlag eingewiesen

