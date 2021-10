Lambrecht, Neustadt, Maikammer : In psychiatrische Klinik nach versuchtem Totschlag eingewiesen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag (08.10.2021) kam es gegen 7:45 Uhr zunächst in Lambrecht und kurz darauf in Neustadt zu Auseinandersetzungen, bei der unter anderem ein Messer verwendet worden sein soll. Ein 46-Jähriger wurde zwischen Maikammer und Breitenstein von starken Spezialkräften festgenommen (wir berichteten).

Der 46-Jährige wurde am Freitag (09.10.2021) der Haftrichterin des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Beschuldigte kam in eine psychiatrische Klinik.

Wir berichteten: