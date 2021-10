Kassel-Harleshausen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pkw-Fahrer

Am Samstag, 02.10.2021, gegen 20.40 Uhr ereignete sich im Kasseler Stadtteil Harleshausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer schwer verletzt wurde. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichteten, kam der 35-jährige Fahrer aus Kassel mit seinem Kleinwagen von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Busch und krachte gegen eine Garage. Unfallursächlich dürfte, neben einer nicht angepassten Geschwindigkeit, Alkoholkonsum gewesen sein. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall mehrere Frakturen. Zur Behandlung der schweren Verletzungen wurde er in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Die Garage ist aufgrund eines beschädigten Stützpfeilers einsturzgefährdet. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallherganges dauern an.

Kassel Stadt: Aufhebung der Vermisstensuche nach Reinhard T.

Der seit dem gestrigen Tag aus Kassel vermisste Reinhard T. (83) ist wieder da.

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte Reinhard T. in einem Krankenhaus ermittelt werden, wo er sich derzeit in stationärer Behandlung befindet.

Das Polizeipräsidium Nordhessen bedankt sich herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern , die bei der Suche nach Reinhard T. mitgewirkt haben.

Die Medienvertreter/-innen werden gebeten, das Lichtbild von Reinhard T. aus der medialen Berichterstattung zu entfernen bzw. in den Onlinemedien zu anonymisieren.

Waldeck-Frankenberg: Brand einer Scheune in Lichtenfels, Stadtteil Münden.

Am Samstag, den 02.10.2021, 04:45 Uhr wurde der Brand einer Scheune in Lichtenfels, Stadtteil Münden gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Streife stand die Scheune bereits im Vollbrand. In der Scheune wurden landwirtschaftliche Geräte, Heu und Stroh gelagert. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Für die Brandbekämpfung sind Feuerwehren aus Lichtenfels und Medebach im Einsatz. Über die Höhe des Sachschadens und die Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Korbach übernommen.