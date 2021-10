Frankfurt-Nordend/Innenstadt: Festnahme nach Straßenraub

Frankfurt (ots) – (hol) Am Freitagabend überfielen vier junge Männer einen

16-jährigen im Günthersburgpark und erbeuteten sein Smartphone. Später in der

Nacht gelang es dem Opfer gemeinsam mit der Polizei, das geraubte Smartphone zu

orten. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige fest.

Der Überfall ereignete sich gegen 22:00 Uhr im Günthersburgpark. Vier junge

Männer traten an den 16-Jährigen heran, schüchterten ihn ein und tasteten ihn

nach Wertsachen ab. Dann nahmen sie ihm sein Smartphone weg und schlugen ihm mit

einem Schlagstock gegen die Beine. Als der 16-Jährige um Hilfe rief, flüchteten

die Täter. In einem kleinem Fach an der Handyhülle befanden sich noch Dokumente

des Schülers, u.a. dessen Personalausweis.

Der Junge erschien einige Zeit später gemeinsam mit seiner Mutter auf dem 4.

Polizeirevier, um den Sachverhalt anzuzeigen. Während der Anzeigenaufnahme

ortete der Schüler sein Handy über eine betriebseigene Funktion des Herstellers

im Bereich des Paulsplatzes. Dort trafen die unverzüglich ausgerückten Beamten

auf eine vierköpfige Gruppe (16 – 19 Jahre alt), deren äußere Erscheinung auf

die Beschreibung der Täter passte, so dass sie einer Personenkontrolle

unterzogen wurden. Dabei fand die Polizei bei einem der vier jungen Männer alle

Dokumente des Opfers auf, die in dem Fach der Handyhülle gesteckt hatten. Der

16-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, die Beamten holten ihn jedoch nach

kurzer Verfolgung ein und nahmen ihn fest. Das Smartphone blieb zunächst

verschwunden, was die Fahnder so jedoch nicht stehen lassen wollten. Ihre

Hartnäckigkeit sollte kurze Zeit später belohnt werden: Nach einer intensiven

Absuche des Kontrollorts am Paulsplatz fanden sie es in einer Ecke versteckt und

stellten es sicher.

Die vier Tatverdächtigen, gegen die ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen

schweren Raubs eingeleitet wurde, wurden im Anschluss an die strafprozessualen

Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Innenstadt: „Antänzer“ festgenommen

Frankfurt (ots) – (hol) In der vergangenen Nacht tanzte ein zunächst Unbekannter

einen 29-Jährigen im Bereich der Hauptwache an. Anschließend fehlte das

Smartphone des Mannes. Die Polizei nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 02:15 Uhr ereignete sich der Taschendiebstahl, bei dem das Opfer durch den

Täter „angetanzt“ und so abgelenkt wurde, in der Biedergasse. Nachdem der

29-Jährige den Diebstahl seines Smartphones bemerkt hatte, verständigte er den

Notruf. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei

kurz darauf einen 28-jährigen Tatverdächtigen fest, der das gestohlene

Smartphone bei sich hatte.

Die Beamten lieferten den 28-jährigen Wohnsitzlosen anschließend in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums ein. Bei ihm besteht zudem der Verdacht, dass

er sich ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält.

Frankfurt-Sachsenhausen: Stark betrunkener LKW-Fahrer aus Verkehr gezogen

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern am frühen Abend hielt die Polizei den Fahrer

eines Sattelzugs samt Auflieger an und verhinderten damit wahrscheinlich

Schlimmeres, denn der Fahrer war sehr stark betrunken.

Die Beamten staunten nicht schlecht, nachdem der Brummifahrer in das

Atemalkoholtestgerät gepustet hatte. Satte 2,4 Promille zeigte das Gerät an. Die

Beamten hatten den 36-jährigen Fahrer, der mit seinem Gespann die Offenbacher

Landstraße entlangfuhr, zuvor aufgrund seiner Fahrweise angehalten. Die Beamten

nahmen den Fahrer fest, stellten seinen Führerschein sicher und veranlassten die

Entnahme einer Blutprobe. Seinen Lkw ließen sie abschleppen.

Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Polizei verrät die Tricks der Taschendiebe – Vorstellung des neuen „Schutzmann vor Ort“

Frankfurt (ots) – (dr) Am kommenden Dienstag, den 05. Oktober 2021, lädt das

Polizeipräsidium Frankfurt ein, den neuen „Schutzmann vor Ort“ für das

Bahnhofsviertel am Kaisersack offiziell in seinem Amt zu begrüßen. Alle

Bürgerinnen und Bürger haben zudem die Möglichkeit, sich im Rahmen des

Wochenmarktes, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr, an Informationsständen von Landes-

und Bundespolizei sowie des Präventionsrates der Stadt Frankfurt über

Präventionsthemen, insbesondere auch zum Thema Taschen- und Trickdiebstahl zu

informieren. Spannende Vorführungen, thematische Videos und vor allem

persönliche Beratungen durch erfahrene Fahnder und Ermittler informieren und

sensibilisieren interessierte Besucherinnen und Besucher. err

Polizeivizepräsident Björn Gutzeit wird um 13 Uhr Polizeioberkommissar Niklas

Möller offiziell in sein neues Amt als Schutzmann vor Ort einführen. Darüber

hinaus wird die Sicherheitsdezernentin der Stadt Frankfurt, Frau Annette Rinn,

Grußworte an die Anwesenden richten. Außerdem werden der Geschäftsführer des

Präventionsrates, Klaus Strittmatter, sowie der Direktionsleiter der

Polizeidirektion Mitte, Herr Marco Weller, und der Leiter für Sicherheit und

Ordnung in der Direktion Mitte, Herr Alexander Lorenz an der Veranstaltung

teilnehmen. Polizeioberkommissar Möller übernimmt nun das Amt seines Vorgängers

Björn Driebold, der in den Abteilungsstab des PP Frankfurt wechselt, in seiner

neuen Aufgabe der Prävention aber treu bleibt. Der 32-jährige Niklas Möller

kennt sich aufgrund seiner vorherigen Verwendung bereits bestens im

Bahnhofsviertel aus und wird zukünftig fester Ansprechpartner für Institutionen,

Gewerbetreibende und die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil sein. Die

feierliche Einführung des Schutzmannes vor Ort bietet die Möglichkeit zum

offenen Dialog mit Vertretern der Landes- und Bundespolizei sowie des

Präventionsrates der Stadt Frankfurt vor Ort. Interessierte am Polizeiberuf

kommen mit der Einstellungsberatung vor Ort ebenfalls auf ihre Kosten und können

sich informieren. Alle Beteiligten freuen sich auf reges Interesse und

interessante Gespräche mit allen Besucherinnen und Besuchern. HINWEIS:

Interessierte Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen, an der

Veranstaltung teilzunehmen und über diese zu berichten.

Frankfurt-Nordend: Außenspiegel abgerissen – Festnahme

Frankfurt (ots) – (hol) In der Nacht zum Samstag riss ein Betrunkener mehrere

Außenspiegel geparkter Autos ab. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte den Notruf,

die Polizei nahm den Vandalen daraufhin fest.

Gegen 02:30 Uhr verständigte ein Zeuge den Notruf, weil er in der

Vogelsbergstraße einen Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser den Außenspiegel

eines Autos mit aller Gewalt abriss. Zuvor war Mitteiler aufgrund des dabei

verursachten Lärms auf den Randalierer aufmerksam geworden. Die herbeigerufene

Polizei nahm einen 34-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Bei

der Absuche der Umgebung um den Tatort fanden die Beamten drei weitere

beschädigte Autos. Bei allen war ein Außenspiegel abgerissen worden.

Der 34-Jährige war stark alkoholisiert und musste im Nachgang zu den

strafprozessualen Maßnahmen im Polizeigewahrsam ausgenüchtert werden. Die

Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Mann ein.

Frankfurt-Sachsenhausen: Auseinandersetzung endet tödlich

Frankfurt (ots) – (hol) Vergangene Nacht endete eine Auseinandersetzung in

Sachsenhausen für einen Mann tödlich. Die Polizei nahm noch in der Nacht mehrere

Personen fest, von denen aktuell zwei dringend tatverdächtig sind. Zudem sucht

die Polizei noch mögliche Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr meldeten Anwohner eine körperliche Auseinandersetzung in einer

Wohnung in der Dielmannstraße. Als die Polizei vor Ort eintraf, traf sie in der

besagten Wohnung u.a. einen 46-jährigen Moldauer an, der eine Stichverletzung am

Oberkörper aufwies. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb

der Mann noch vor Ort. Die Beamten nahmen mehrere Personen vorläufig fest, von

denen zwei Männer (37 und 48 Jahre alt) nach derzeitigem Ermittlungsstand als

dringend tatverdächtig gelten. Sie sollen im Laufe des Tages einem Haftrichter

vorgeführt werden.

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte

mehrere Personen vom Tatort entfernten. Diese kommen als wichtige Zeugen in

Betracht und werden deshalb dringend gebeten, sich bei der Frankfurter

Kriminalpolizei unter 069 / 755 53110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.