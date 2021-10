Stadtallendorf: Seat beschädigt – Verursacher flüchtet

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem schwarzen Seat Ibiza kosten, nachdem ein Unbekannter in der Straße „Am Lohpfad“ gegen die linken Fahrzeugtüren gestoßen war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher beim Ausparken aus den gegenüberliegenden Parkplätzen gegen das Fahrzeug fuhr. Zeugen, die den Unbekannten zwischen 19.00 Uhr am Samstag (26. September) und 02.00 Uhr am Montag (27. September) beobachteten, werden gebeten sich unter der Tel.: 06428/93050 bei der Polizeistation Stadtallendorf zu melden.

Unterstand samt Brennholz geht in Flammen auf

Fronhausen: Ein im Feld stehender und parallel zu den Bahngleisen verlaufender Unterstand mit dort gelagertem Brennholz ging am Donnerstag, 30. September, gegen 18 Uhr, in Flammen auf. Der Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 15.000 Euro. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von fahrlässigem Handeln durch Kinder aus.

Mutmaßlicher Fahrer stark alkoholisiert – Blutentnahme folgt

Marburg: Die Meldung über einen vermutlich bewusstlosen Lkw-Fahrer rief am Donnerstagabend, 30. September, den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan. Die Polizei traf gegen 19.10 Uhr am Rudolphsplatz auf einen vor einer Ampel stehenden Lastwagen samt Auflieger sowie einen stark alkoholisierten und ansprechbaren Mann in dem Führerhaus. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholwert beim dem mutmaßlichen Fahrer zeigte einen deutlichen und selbst für die Beamten nicht alltäglichen Wert an. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher. Der Mann wurde aufgrund seiner Alkoholisierung anschließend von einem Rettungswagen in die Uni-Klinik transportiert. Auch der Sattelzug wurde auf Veranlassung der Polizei auf einen geeigneten Parkplatz gefahren. Bisher ist nicht bekannt, ob es durch den Brummi-Fahrer in der Innenstadt zu Gefahrensituationen kam. Zeugen, die diesbezüglich nähere Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Roter Lack am Golf gefunden – Polizei sucht Zeugen

Marburg: Wahrscheinlich beim Ausparken beschädigte ein Autofahrer am Donnerstag, 30. September, zwischen 13 und 14 Uhr, einen abgestellten schwarzen VW Golf. Die Polizei sicherte an der betroffenen Fahrertür roten Lack, der von dem unbekannten Verursacher stammen dürfte. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Lack zerkratzt

Gladenbach: Mit einem spitzen Gegenstand machten sich Randalierer am Donnerstag, 30. September, an dem Lack eines geparkten VW Golf zu schaffen. Der Schaden in Höhe von 2000 Euro wurde zwischen 12 und 12.30 Uhr in der Marktstraße verursacht. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach, Tel. 06462 -9168130.

Defektes Rücklicht hat Folgen

Marburg: Mit einem defekten Rücklicht war ein Autofahrer in der Nacht auf Freitag, 1. Oktober, in der Innenstadt unterwegs. Das sah eine Streife und nahm sich der Sache an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Nach dem positiven Vortest auf zwei verbotene Substanzen folgte eine Blutentnahme. Der Mann durfte anschließend die Polizeiwache zu Fuß wieder verlassen.

Spiegel touchiert

Marburg: Im Vorbeifahren touchierte ein Autofahrer am Donnerstagabend, 30. September, den linken Außenspiegel eines geparkten Peugeot. Bei dem Vorfall gegen 19.25 Uhr im Teichwiesenweg entstand ein Schaden von 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Frau belästigt – Polizei sucht Zeugen

Marburg: Am Donnerstagmorgen, 30. September, wehrte sich eine junge Frau in der Cappeler Straße gegen einen sexuellen Übergriff. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen für den Vorfall, der sich auf dem Bürgersteig vor der Vitos-Klinik ereignete. Die 20-Jährige war zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte sich gegen 7.20 Uhr von hinten näherte, sie an den Haaren erfasste und unsittlich berührte. Das Opfer wehrte sich daraufhin mit einem Schlag ins Gesicht des Mannes. Aufgrund der Gegenwehr flüchtete der mutmaßliche Täter. Der Tatverdächtigte stammt vermutlich aus dem arabischen Raum und sprach französisch. Er ist 180 bis 185 cm groß und schmal. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein graues Kapuzenshirt, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Auffallend ist die um den Hals getragene, goldene Panzerkette. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen, zumal um diese Zeit einige Personen mit ihrem Fahrzeug auf dem Weg zur Arbeit gewesen sein müssen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Exhibitionist auf Friedhof unterwegs – Zeugen gesucht

Marburg: Auf dem alten Friedhof am Barfüßertor trat am Donnerstagmorgen, 30. September, ein Exhibitionist in Aktion. Der 20 bis 25 Jahre alte Deutsche saß gegen 8 Uhr auf einer Bank, zog die Hose herunter und führte vor einer jungen Frau eindeutige Handlungen an sich durch. Der Tatverdächtige trug eine graue Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie ein Basecap. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.