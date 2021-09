Fußgängerin von PKW Fahrerin angefahren – 16-Jährige leicht verletzt

Speyer (ots) – Beim Überqueren des Bahnüberganges in der Mühlturmstraße in Richtung Bahnhofstraße wurde am Montag 20.09.2021 gegen 14:00 Uhr eine 16-jährige Fußgängerin angefahren. Als eine 71-Jährige mit ihrem PKW an der Fußgängerin vorbeifuhr, streifte sie diese, wodurch sich die junge Frau reflexartig nach links zur Fahrbahn drehte. Hierdurch fuhr die 71-Jährige mit dem rechten Vorderrad ihres PKW über den linken Fuß der Fußgängerin.

Infolge der Kollision erlitt die Frau offensichtlich leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Da die Seniorin die Kollision nicht bemerkte, fuhr sie weiter und parkte auf einem nahe gelegenen Parkplatz. Durch Zeugen bzw. die eingesetzte Polizeistreife wurde sie auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht.

Einbruch in Mehrgenerationenhaus

Speyer (ots) – Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von 19.09.2021, 15:00 Uhr bis 20.09.2021, 07:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Mehrgenerationenhaus im Weißdornweg. Entwendet wurde hierbei nichts. Allerdings entstand durch das Eindringen in das Gebäude ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Betriebserlaubnis in zwei Fällen erloschen

Speyer (ots) – Die Betriebserlaubnis zweier Fahrzeuge erloschen ist am 17.09.2021, um 11:30 Uhr sowie am 20.09.2021, um 16:45 Uhr. Die Fahrer im Alter von 23 und 19 gerieten letzte Woche in der Landauer Straße bzw. gestern am Postplatz in eine Verkehrskontrolle. Dort stellte die Polizeistreife fest, dass die Felgen geändert waren, aber keine gültige Änderungsabnahme vorlag.

Gegen den 23-Jährigen BMW-Fahrer sowie den 19-Jährigen Audi-Fahrer wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.