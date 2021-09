Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und 35.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 21.09.2021 kam es kurz vor 10 Uhr im Bereich der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Lagerhausstraße zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein 23-jähriger der in Richtung B 9 unterwegs war, fuhr mit seinem Kleinbus auf den vor ihm anhaltenden Kleintransporter eines 54-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf den vor ihm stehenden Pkw eines 79-Jährigen geschoben.

Der 23-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An dem Kleintransporter des

54-Jährigen und dem Auto des 79-Jährigen entstand Totalschaden. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Einbruch in Container einer Baustelle

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 18.09.2021 und dem 20.09.2021 brachen unbekannte Täter in zwei Container einer Baustelle in der Halbergstraße ein. Sie stahlen einen Rucksack, einen Hammer und eine Rohrzange. Zudem brachen sie die Klappe eines auf der Baustelle stehenden Baggers auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Tennisclub

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 17.09.2021, gegen 17:00 Uhr und dem 20.09.2021, gegen 13:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Trainingshalle eines Tennisclubs in der Weiherstraße ein. Aus einem Büroraum stahlen sie eine Kamera, ein Parfum sowie mehrere Proteinriegel und Proteindrinks.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Verkaufsräume einer Firma für Bäder, Heizung und Haustechnik

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 18.09.2021 gegen 14:30 Uhr und dem 20.09.2021 gegen 06:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Verkaufsräume einer Firma für Bäder, Heizung und Haustechnik in der Frankenthaler Straße ein. Sie brachen mehrere Verkaufsvitrinen auf und stahlen hochwertige Werkzeuge sowie Maschinen.

Zudem wurden Werbegeschenke und mehrere Packungen Kaffee entwendet.

Die genaue Höhe des Schadens steht zur Zeit noch nicht fest.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Ergebnisse des präsidialweiten Aktionstages “Fahrradsicherheit” am 20.09.2021

Präsidialbereich (ots) – Am Montag 20.09.2021 fand im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz der Aktionstag “Fahrradsicherheit” statt. Hierbei wurde insbesondere ein präventiver Schwerpunkt gesetzt und zahlreiche Gespräche zum Thema “sicher Rad fahren” geführt. So wurde den Radfahrenden beispielsweise mit an die Hand gegeben, wie sie sich durch auffällige Kleidung schützen können.

Im Falle von technischen Mängeln, wurden diese direkt angesprochen. Insgesamt wurden 780 Fahrradfahrende und 52 Pedelec-Fahrende angesprochen und kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 112 technische Mängel festgestellt und es wurden insgesamt 35 Mängelberichte erstellt. In 84 Fällen kam es zudem zu einem verkehrsrechtlichen Fehlverhalten. Hierzu gehören neben dem Missachten der vorgeschriebenen Fahrtrichtung beispielweise das Befahren von Fußwegen.

Aufgeteilt auf die Direktionen sind dies folgende Zahlen:

Im Bereich der Polizeidirektion Landau wurden bei 262 Fahrradfahrenden und 14 Pedelec-Fahrenden 11 verkehrsrechtliche Fehlverhalten sowie 32 technische Mängel festgestellt und es wurden 29 Mängelberichte erstellt.

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt wurden bei 63 Fahrradfahrenden und 18 Pedelec-Fahrenden 6 verkehrsrechtliche Fehlverhalten und 5 technische Mängel festgestellt und es wurden 4 Mängelberichte erstellt.

Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen wurden bei 455 Fahrradfahrenden und

20 Pedelec-Fahrenden 67 verkehrsrechtliche Fehlverhalten sowie 75 technische Mängel festgestellt und es wurden 2 Mängelberichte erstellt.

Zudem ereignete sich am 20.09.2021, gegen 16:00 Uhr, ein Unfall mit einem Radfahrer in Ludwigshafen in der Rohrlachstraße. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 40-Jährige fuhr mit seinem Trekkingrad auf der Rohrlachstraße auf dem Fahrradweg entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Goerdelerplatz. Zur gleichen Zeit fuhr eine 32-Jährige mit ihrem Auto auf der Bürgermeister-Grünzweig-Straße in Fahrtrichtung Heinigstraße. Als die Autofahrerin in die Rohrlachstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand ein Sachschaden.

Der Kontrolltag war ein Teil von Maßnahmen des europaweiten Polizeinetzwerks ROADPOL www.roadpol.eu, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken.

Laut unserer Verkehrsstatistik kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im ersten Halbjahr 2020 zu insgesamt 699 Verkehrsunfällen, an denen Fahrradfahrende beteiligt waren. Dabei wurden 525 Personen verletzt, 96 davon schwer und vier Personen starben.

Im ersten Halbjahr 2021 waren es insgesamt 553 Verkehrsunfälle mit 412 Verletzten,

83 davon schwer und zwei Personen wurden tödlich verletzt.