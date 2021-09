Berauschter Pole beleidigt und attackiert Bundespolizisten

Frankfurt-Flughafen (ots) – Am 17.09.2021 gegen 19:45 Uhr informierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei über einen Mann, der im Bereich des Fernbahnhofs andere Reisende anpöbeln solle. Als der 35-Jährige die alarmierte Streife erblickte, ließ er sich zunächst auf den Boden fallen und reagierte nur bedingt auf die Ansprache der Bundespolizisten. Diese richteten den sichtlich alkoholisierten Mann auf und stützten ihn auf dem Weg zur nächsten Wache.

Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,62 Promille. Außerdem wies ein Drogentest auf den Konsum von Kokain und Opiaten hin. Die Beamten verständigten vorsorglich einen Rettungswagen.

Während der Untersuchung durch die Rettungskräfte begann der Pole unvermittelt, die Polizeibeamten zu bespucken und zu beleidigen. Gegen das Anlegen eines Spuckschutzes wehrte er sich, sodass die Bundespolizisten ihn zu Boden bringen und ihm Handschellen anlegen musste. Ein Richter ordnete die vorläufige Festnahme und eine Blutentnahme an. Der Mann verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Bundespolizei.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann am Folgetag gegen 10:30 Uhr die Wache verlassen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung gegen den Mann.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Bundespolizei nimmt Gepäckdieb fest

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Am Samstagmorgen 18.09.2021 gegen 09:30 Uhr konnten Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt am Main einen 59-jährigen Gepäckdieb festnehmen. Aufmerksam auf ihn wurden die Bundespolizisten, da der Mann zunächst einen Rucksack mit Damenbekleidung im Hauptbahnhof hatte stehen lassen, welcher sich im Nachgang nicht als sein Eigentum herausstellte.

Eine Videoauswertung ergab zudem, dass der Mann versuchte hatte, einer Reisenden den Koffer zu entwenden. Die aufmerksame Dame konnte den Koffer jedoch wieder an sich nehmen. Der wohnsitzlose 59-Jährige konnte unmittelbar nach der Tat noch im Hauptbahnhof festgenommen werden.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet und er befindet sich nach einer Anhörung vor dem Haftrichter wieder auf freiem Fuß.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Unfall bei Flucht vor Kontrolle

Frankfurt-Höchst (ots)-(hol) – In der Nacht zum Sonntag 19.09.2021 ergriff ein 25-Jähriger in einem Mietwagen die Flucht, als die Polizei ihn kontrollieren wollte. Der Flüchtige stoppte sich kurze Zeit später selbst, weil er einen Unfall baute. Der Grund für die Flucht war dann auch schnell klar.

Um kurz vor 03:00 Uhr morgens forderte die Streife den Fahrer eines VW Golf GTI im Stadtteil Höchst auf, anzuhalten. Stattdessen gab der Fahrer Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Seine Flucht endete kurz darauf in der Josef-Fenzl-Straße, weil er von der Fahrbahn abkam und die Bordsteinkante rammte. Daraufhin musste er stehen bleiben und die Polizei nahm ihn fest.

Er und sein 24-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Der Grund für seine kurze Flucht dürfte in der Tatsache zu finden sein, dass er zwar keinen Führerschein, dafür aber Drogen im Blut hatte. Der 25-Jährige wurde im Anschluss an die Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung des Autos wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zusammenstoß von Linienbus und Fahrradfahrerin

Frankfurt-Harheim (ots)-(ro) – Bereits am vergangenen Freitagvormittag 17.09.2021 stieß ein Linienbus im Stadtteil Harheim mit einer entgegenkommenden Fahrradfahrerin zusammen. Diese wurde dabei leicht verletzt.

Die 26-jährige Radfahrerin befuhr gegen 11:25 Uhr die Straße Alt-Harheim in Fahrtrichtung Korffstraße. In einem Kurvenbereich kam ihr dabei ein Linienbus entgegen, der infolge des Vorbeifahrens an einem ordnungsgemäß geparkten Auto die Fahrbahnmitte überschritt. In der Folge stießen die ebenfalls mittig fahrende Radfahrerin und der Linienbus mit langsamer Geschwindigkeit zusammen. Der Bus wurde dabei an der Frontscheibe beschädigt, das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden bei dem Zusammenstoß weder der 56-jährige Fahrer, noch andere Businsassen verletzt. Zu den Fahrgästen liegen der Polizei allerdings keine weiteren Informationen vor, da diese am Unfallort ausstiegen und sich selbstständig entfernten. Die Radfahrerin verletzte sich leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Fahrgäste des Busses und/oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem 14. Polizeirevier Frankfurt unter der Rufnummer 069/755-11400 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 18.09.2021 ereignete sich am Sachsenhäuser Mainufer eine homophobe Tat, bei der ein 21-Jähriger und sein 17-jähriger Begleiter von 3 bislang unbekannten Männern verbal und körperlich angegriffen wurden.

Die beiden Geschädigten hielten sich gegen 00.40 Uhr am Main/Höhe Deutschherrnufer 12 auf, als drei junge Männer auf sie zukamen. Sie begannen zunächst die Beiden mit den Worten “Schwuchteln, Hunde, Hurensöhne” zu beleidigen. Im weiterem Verlauf schlugen und trat das Trio auf den 21-Jährigen und den 17-Jährigen ein, bis beide über eine Treppe der Alten Brücke nach oben auf die Straße flüchten konnten.

Die Angreifer setzten ihnen nach, stießen sie zu Boden und traten wieder auf sie ein. Anschließend ließen sie von den Geschädigten, die bei der Tat leichte Verletzungen davontrugen, ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Trio verlief ohne Erfolg.

Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 180 bis 185 cm groß, dickliche Statur, lange schwarze Locken, nordafrikanische Erscheinung, bekleidet mit einer blauen Jacke.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den unbekannten Tätern werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 10800 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

