Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 16.09.2021 wurde durch die Schulleitung der Bliesschule ein Exhibitionist in der Bruchwiesenstraße im Bereich des Bliesparks gemeldet. Gegen 08:25 Uhr nahm eine 14-jährige Schülerin einen Mann im Bliespark wahr, welcher einen sogenannten Blaumann trug, bei dem der Reißverschluss geöffnet war und der Mann an seinem Glied manipulierte. Bei unmittelbar durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

Der Mann soll zwischen 30-40 Jahre alt gewesen sein und hätte eine kräftige Statur.

Weiterhin kam es am Donnerstag 16.09.2021 in der Adolf-Diesterweg-Straße gegen 07:10 Uhr zu einem Vorfall, wobei ein 10-jähriges Mädchen auf dem Schulweg von einem bislang unbekannten Mann aus dem Auto heraus nach der Diesterweg-Schule gefragt wurde. Im weiteren Verlauf äußerte sich der Mann, welcher am Unterleib unbekleidet im Auto saß, gegenüber dem Kind unsittlich und hielt seinen Penis in der Hand.

Täterbeschreibung:

Der Mann soll 40-50 Jahre alt gewesen sein, hatte dunkle Haare und trug einen Bart. Das Auto wurde als dunkel beschrieben.

Erst am Abend vertraute sich das Kind seinen Eltern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz.

Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

In der Broschüre “Missbrauch verhindern” unter https://s.rlp.de/H99vT bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.